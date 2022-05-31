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Мировой рынок смарт-часов продолжает уверенно расти

Компания Counterpoint Technology Market Research подвела итоги исследования глобального рынка умных наручных часов в первой четверти текущего года. Отмечается, что отрасль уже пятый квартал подряд демонстрирует рост на двузначные числа процентов.

Источник изображения: pixabay.com / fancycrave1

Источник изображения: pixabay.com / fancycrave1

Отгрузки в годовом исчислении поднялись на 13 %. Безоговорочным лидером рынка остаётся Apple с долей 36,1 %: поставки смарт-часов этой компании подскочили на 14 %.

На втором месте находится Samsung. Доля южнокорейского гиганта составляет 10,1 %, а продажи по сравнению с первым кварталом прошлого года выросли на внушительные 46 %. Объясняется это, в частности, высокой популярностью устройств семейства Galaxy Watch 4.

Источник изображения: Counterpoint Technology Market Research

Источник изображения: Counterpoint Technology Market Research

Замыкает тройку Huawei с результатом 7,2 %, но продажи компании по сравнению с прошлым годом практически не изменились. Далее идёт Xiaomi с 5,0 % и ростом на уровне 69 %. Закрывает пятёрку Garmin с долей приблизительно 4,3 %.

В географическом плане в большинстве регионов зафиксирован рост. Однако в Европе продажи остались приблизительно на прошлогоднем уровне.

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Рубрики: Новости Hardware, носимая электроника,
Теги: смарт-часы, часы, носимая электроника, носимые устройства, counterpoint research
смарт-часы, часы, носимая электроника, носимые устройства, counterpoint research
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