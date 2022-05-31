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Corsair выпустила самую быструю оперативную память — Dominator Platinum RGB DDR5 с частотой 6600 МГц

Компания Corsair сообщила о выпуске самых скоростных из коммерчески доступных модулей оперативной памяти Dominator Platinum RGB DDR5-6600. Они предлагаются в составе комплектов из двух модулей объёмом 16 Гбайт. Таким образом общий объём комплекта составляет 32 Гбайт.

Источник изображений: Corsair

Источник изображений: Corsair

Производитель отмечает, что модули памяти Dominator Platinum RGB DDR5-6600 работают с низкими таймингами 32-39-39-76, при напряжении 1,40 В. Как и все модели серии Dominator Platinum RGB, новинки оснащаются высокими алюминиевыми радиаторами с RGB-подсветкой.

Комплекты ОЗУ Dominator Platinum RGB DDR5-6600 объёмом 32 Гбайт уже появились в официальном онлайн-магазине компании Corsair. Производитель оценивает их в $430.

Компания отмечает, что не все процессоры Intel Core 12-го поколения поддерживают память с такой высокой частотой, поэтому рекомендует использовать вместе с ними чип Core i9-12900K. И, желательно, отборный образец. Кроме того, указывается о необходимости использования флагманских материнских плат, например, ASUS ROG Strix Z690-F или ROG Maximus Z690 Hero.

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Рубрики: Новости Hardware, модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопители, кардридеры,
Теги: corsair, ddr5, оперативная память
corsair, ddr5, оперативная память
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