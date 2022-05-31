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Видео: первый взгляд на «Жизнь F1», спринты и другие нововведения в трейлере основных особенностей F1 22

Издательство Electronic Arts и студия-разработчик Codemasters представили новый геймплейный трейлер своего автогоночного симулятора F1 22. Двухминутный ролик посвящён основным особенностям проекта.

Источник изображения: Electronic Arts

Источник изображения: Electronic Arts

В частности, видео предлагает взглянуть на режим «Жизнь F1» с суперкарами, настройкой персонажа и интерьера квартиры, гонки формата «Спринт» и «иммерсивный» стиль пит-стопов (механики будут допускать ошибки).

Кроме того, в новом трейлере создатели F1 22 пообещали гибкие настройки доступности и различных аспектов сложности, адаптивный искусственный интеллект и переработанное управление болидами.

Наконец, в ролике нашлось место дежурным особенностям: улучшениям уже знакомых режимов, актуальным изменениям на трассах календаря, контенту «Формулы-2», а также мультиплееру (локальному и онлайновому). А вот VR-режим не упомянули.

F1 22 поступит в продажу 1 июля текущего года для PC (Steam, Origin, Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. В состав «Издания чемпионов» входит ранний доступ к игре с 28 июня.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Симулятор, Гонки, Xbox, PlayStation,
Теги: f1 22, codemasters, electronic arts, гоночный симулятор
f1 22, codemasters, electronic arts, гоночный симулятор
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