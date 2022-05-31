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В первой половине июня Game Pass пополнится сборником Ninja Gaiden, Assassin’s Creed Origins, Disc Room и другими играми

Издательство Microsoft в новостном блоге своего игрового подразделения анонсировало проекты, которые пополнят каталог подписного сервиса Game Pass в первой половине следующего месяца.

Источник изображений: Xbox

Источник изображений: Xbox

Уже завтра, 1 июня, библиотеку Game Pass пополнит многопользовательский экшен For Honor в издании Marching Fire (PC и Xbox), а на следующий день к сервису присоединится сборник Ninja Gaiden: Master Collection (тоже PC и Xbox).

В следующий вторник, 7 июня, подписчики PC Game Pass и Xbox Game Pass смогут ознакомиться с:

  • псевдоисторическим экшеном с открытым миром Assassin’s Creed Origins;
  • звездолётным боевиком Chorus;
  • роглайк-головоломкой Disc Room;
  • кооперативной управленческой игрой про авиалинии в космосе Spacelines from the Far Out.
Облачные предложения Game Pass в России недоступны

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Наконец, 15 июня PC Game Pass и Xbox Game Pass покинут пять проектов: тактический роглайк Darkest Dungeon, кооперативный экшен Dungeons & Dragons: Dark Alliance, ролевой боевик GreedFall, головоломка Limbo и сетевая Worms Rumble.

Microsoft отдельно упомянула, что дополнительные новости о наполнении Game Pass в ближайшем будущем можно будет услышать в рамках трансляции Xbox & Bethesda Games Showcase 2022. Шоу начнётся 12 июня в 20:00 по Москве.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Симулятор, Пазл, Анонс, Xbox,
Теги: pc game pass, xbox game pass, game pass, microsoft
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