В первой половине июня Game Pass пополнится сборником Ninja Gaiden, Assassin’s Creed Origins, Disc Room и другими играми

Издательство Microsoft в новостном блоге своего игрового подразделения анонсировало проекты, которые пополнят каталог подписного сервиса Game Pass в первой половине следующего месяца.

Уже завтра, 1 июня, библиотеку Game Pass пополнит многопользовательский экшен For Honor в издании Marching Fire (PC и Xbox), а на следующий день к сервису присоединится сборник Ninja Gaiden: Master Collection (тоже PC и Xbox).

В следующий вторник, 7 июня, подписчики PC Game Pass и Xbox Game Pass смогут ознакомиться с:

псевдоисторическим экшеном с открытым миром Assassin’s Creed Origins;

звездолётным боевиком Chorus;

роглайк-головоломкой Disc Room;

кооперативной управленческой игрой про авиалинии в космосе Spacelines from the Far Out.

Наконец, 15 июня PC Game Pass и Xbox Game Pass покинут пять проектов: тактический роглайк Darkest Dungeon, кооперативный экшен Dungeons & Dragons: Dark Alliance, ролевой боевик GreedFall, головоломка Limbo и сетевая Worms Rumble.

Microsoft отдельно упомянула, что дополнительные новости о наполнении Game Pass в ближайшем будущем можно будет услышать в рамках трансляции Xbox & Bethesda Games Showcase 2022. Шоу начнётся 12 июня в 20:00 по Москве.