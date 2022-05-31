Sega показала первые кадры игрового процесса платформера с открытым миром Sonic Frontiers

Японский издатель и разработчик Sega в рамках постоянной рубрики IGN First портала IGN представил дебютный тизер игрового процесса предстоящего платформера с открытым миром Sonic Frontiers.

Напомним, Sonic Frontiers предложит игрокам «разогнаться до новых высот и ощутить восторг от больших скоростей и свободы открытых локаций» на островах Starfall с густыми лесами, бурными водопадами и жгучими пустынями.

Обнародованный ролик длится меньше 40 секунд и демонстрирует, как Соник носится по открытым пространствам, бьёт врагов в воздухе, скользит по рельсам и сражается с огромным роботом.

В рамках IGN First обещают весь июнь радовать игроков эксклюзивными геймплейными видео, впечатлениями от Sonic Frontiers, интервью с разработчиками и так далее. Первый анонс ожидается завтра, 1 июня, в 19:00 по Москве.

Sonic Frontiers поступит в продажу к концу текущего года для PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. В январе планировалось, что игра получит текстовый перевод на русский язык.