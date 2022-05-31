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Sega показала первые кадры игрового процесса платформера с открытым миром Sonic Frontiers

Японский издатель и разработчик Sega в рамках постоянной рубрики IGN First портала IGN представил дебютный тизер игрового процесса предстоящего платформера с открытым миром Sonic Frontiers.

Источник изображения: Sega

Источник изображения: Sega

Напомним, Sonic Frontiers предложит игрокам «разогнаться до новых высот и ощутить восторг от больших скоростей и свободы открытых локаций» на островах Starfall с густыми лесами, бурными водопадами и жгучими пустынями.

Обнародованный ролик длится меньше 40 секунд и демонстрирует, как Соник носится по открытым пространствам, бьёт врагов в воздухе, скользит по рельсам и сражается с огромным роботом.

В рамках IGN First обещают весь июнь радовать игроков эксклюзивными геймплейными видео, впечатлениями от Sonic Frontiers, интервью с разработчиками и так далее. Первый анонс ожидается завтра, 1 июня, в 19:00 по Москве.

Sonic Frontiers поступит в продажу к концу текущего года для PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. В январе планировалось, что игра получит текстовый перевод на русский язык.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Платформер, Xbox, PlayStation, Nintendo,
Теги: sonic frontiers, sonic team, sega, платформер
sonic frontiers, sonic team, sega, платформер
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