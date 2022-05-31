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Владельцы хоррора White Day: A Labyrinth Named School на PS4 не получат бесплатный апгрейд до PS5-версии

Как и было обещано, 31 мая издательство PQube и разработчики из студии SONNORI устроили анонс, связанный со своим хоррором White Day: A Labyrinth Named School. Объявление касается расширения платформенной географии игры.

Владельцы хоррора White Day: A Labyrinth Named School на PS4 не получат бесплатный апгрейд до PS5-версии

Источник изображения: PQube

Как стало известно, на протяжении сентября текущего года White Day: A Labyrinth Named School поступит в продажу для PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. В недавней утечке PS5-версия была назначена на 30 сентября.

Сообщается, что владельцы White Day: A Labyrinth Named School на PS4 не получат бесплатный апгрейд до издания для PS5 из-за разницы в наполнении релизов. В предстоящей версии будет более 30 новых бонусных обликов.

По сюжету накануне Белого дня (японский, корейский и тайваньский праздник) главный герой оказывается заперт в своей школе вместе с несколькими другими учениками. Игрокам нужно спастись от безумного сторожа и призраков.

White Day: A Labyrinth Named School представляет собой ремейк одноимённого хоррора образца 2001 года. Обновлённая версия вышла на PC (Steam), PS4, iOS и Android. Сейчас в разработке находится White Day 2: The Flower That Tells Lies.

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Рубрики: Новости Software, игры, Ужастик, Анонс, Игры для Android, Игры для iOS, Xbox, PlayStation, Nintendo,
Теги: white day: a labyrinth named school, sonnori corp, pqube, хоррор
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