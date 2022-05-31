Владельцы хоррора White Day: A Labyrinth Named School на PS4 не получат бесплатный апгрейд до PS5-версии

Как и было обещано, 31 мая издательство PQube и разработчики из студии SONNORI устроили анонс, связанный со своим хоррором White Day: A Labyrinth Named School. Объявление касается расширения платформенной географии игры.

Как стало известно, на протяжении сентября текущего года White Day: A Labyrinth Named School поступит в продажу для PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. В недавней утечке PS5-версия была назначена на 30 сентября.

Сообщается, что владельцы White Day: A Labyrinth Named School на PS4 не получат бесплатный апгрейд до издания для PS5 из-за разницы в наполнении релизов. В предстоящей версии будет более 30 новых бонусных обликов.

По сюжету накануне Белого дня (японский, корейский и тайваньский праздник) главный герой оказывается заперт в своей школе вместе с несколькими другими учениками. Игрокам нужно спастись от безумного сторожа и призраков.

White Day: A Labyrinth Named School представляет собой ремейк одноимённого хоррора образца 2001 года. Обновлённая версия вышла на PC (Steam), PS4, iOS и Android. Сейчас в разработке находится White Day 2: The Flower That Tells Lies.