Intel представила сегодня множество новинок для высокопроизводительных вычислений, а также приоткрыла завесу тайны над некоторыми будущими разработками. В частности, было объявлено о подготовке ускорителей вычислений под именем Rialto Bridge, который к середине 2023 года должны сменить ускорители Intel Ponte Vecchio.

По сути, Rialto Bridge как раз будет представлять собой улучшенную версию Ponte Vecchio — новинки предложат больше графических ядер Intel Xe, больше вычислительной мощности, более высокую пропускную способность ввода вывода, смогут выполнять больше гигатранзакции в секунду (ГТ/с) и предложат другие улучшения. Ускорители нового поколения также будут состоять из множества кристаллов, и часть из них они напрямую унаследуют от предшественников.

На данный момент Intel сообщила, что Rialto Bridge получат до 160 ядер Intel Xe, что на 25 % больше, чем у актуальных Ponte Vecchio. При этом не уточняется, что именно это будут за ядра — такие же, как в текущих GPU Intel или новые.

Также было сказано о том, что новинки будут выпускаться в форм-факторе OAM v2. Нынешние ускорители Ponte Vecchio также используют форм-фактор OAM. Также на слайде упоминается, что новинка будет выполнена в рамках стратегии IDM 2.0.