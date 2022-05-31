Студия-разработчик Life is Strange и Vampyr провела ребрендинг и намекнула на свои новые игры

Как и было обещано, 31 мая Dontnod Entertainment (Remember Me, Life is Strange, Vampyr) разразилась новостями. Таинственный анонс оказался связан с редизайном независимой французской студии.

В рамках инициативы Dontnod Entertainment сменила название на созвучное Don’t Nod (не кивай в переводе с английского) и представила новый логотип. Изменённый имидж призван передать отход студии и её игр от устоявшихся традиций.

«Я очень горд тем путешествием, в котором находится Don’t Nod последние 14 лет… Этот визуальный редизайн бренда поможет нам передать нашу истинную идентичность», — считает гендиректор Оскар Гильбер (Oskar Guilbert).

Что касается игр в разработке, то они в программу анонса не входили. В сопровождающем объявление трейлере засветилось семь вариаций нового логотипа Don’t Nod — вероятно, каждый стиль соответствует тому или иному проекту.

Dontnod Entertainment была основана в июне 2008 года, с тех пор успела принять на работу более 320 сотрудников, открыть издательское подразделение и выпустить шесть полноценных игр. Столько же студия готовит к релизу и сейчас.