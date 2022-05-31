В Geekbench отметилась китайская видеокарта Zhaoxin Glenfly Arise 1020 — примерно в 60 раз медленнее GeForce GTX 1060

В базе данных Geekbench появились данные о производительности загадочного китайского графического ускорителя Zhaoxin Glenfly Arise 1020 в тесте OpenCL. Видеокарта испытывалась в составе системы с процессором KaiXian KX-U6780A компании Zhaoxin и материнской платой от того же производителя.

Результаты испытаний видеокарты выглядят довольно странно. Либо тест Geekbench не смог правильно работать с ускорителем, либо видеокарта действительно оказалась очень слабой. Она набрала всего лишь 579 баллов. Для сравнения, даже модель начального уровня GeForce GTX 1650 набирает в том же тесте около 38 тысяч баллов. А свежая GeForce RTX 3070 держится в диапазоне 135 тысяч очков.

Ускоритель Glenfly Arise 1020 тестировался в составе относительно современной системы, по крайней мере, согласно её характеристикам. Центральный процессор здесь имеет восемь ядер с поддержкой восьми виртуальных потоков и работает на частоте около 2,7 ГГц. Компанию ему составляют 8 Гбайт оперативной памяти DDR4. Сама видеокарта Glenfly имеет на борту 24 вычислительных блока, а также 2 Гбайт памяти. Подобная конфигурация никак не вяжется со столь низкой производительностью в указанном тесте.

Наиболее близкими по быстродействию с Zhaoxin Glenfly Arise 1020 является встроенная графика Radeon HD 6480G или Radeon HD 6410D процессоров AMD начального уровня из 2011 года, а также графика мобильных чипсетов Arm Mali-G52 из 2018-го или Arm Mali-T860 из 2016-го. Если сравнивать китайский графический ускоритель с более современными решениями, то он оказывается примерно в 20 раз медленнее встроенной графики Radeon Vega 11 процессоров Ryzen 5 2400G и Ryzen 5 3400G или примерно в 60 раз медленнее дискретной GeForce GTX 1060 6 Гбайт.