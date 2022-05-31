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Российские пользователи беспроводных наушников начали жаловаться на сбои — частоты перегружены

Пользователи беспроводных наушников из России сообщают о сбоях в работе устройств. В процессе функционирования наушники нередко глохнут, хрипят, а звук в процессе воспроизведения может прерываться. По мнению экспертов, проблема вызвана тем, что в стране скопилось много устройств Wi-Fi и Bluetooth, работающих в диапазоне 2,4 ГГц, в результате чего они начали вызывать помехи друг у друга.

Источник изображений: Pixabay

Источник изображений: Pixabay

По данным источника, проблема может также затрагивать и другие устройства, включая умные колонки, роутеры и беспилотные летательные аппараты. В Минцифры сообщили, что сбои могут возникать из-за устройств, работающих с превышающей разрешённую мощность. Специалисты считают, что ситуацию может исправить выделение дополнительных частот для устройств малого радиуса действия.

Отмечается, что о проблемах в работе беспроводных наушников в Москве известно экспертам рынка электроники и специалистам по использованию радиочастот. «Одно из известных проблемных мест в Москве — угол Никольской улицы и Красной площади, где всегда многолюдно. Наушники зачастую хрипят и глохнут на стадионах, в метро и в других местах скопления пользователей», — подтвердил наличие проблемы ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Причина этого кроется в том, что Bluetooth-устройств, работающих в частотном диапазоне 2,4 ГГц, становится всё больше. Ёмкость диапазона ограничена, из-за чего гаджеты начинают мешать друг другу. Отмечается, что диапазон 2,4 ГГц используется не только беспроводными наушниками, но и другими устройствами, в том числе умными колонками и домашними роутерами. В Минцифры сообщили, что роутеры, беспроводные наушники, устройства охранной радиосигнализации и другое оборудование, не должно создавать помех и одновременно требовать защиты от помех со стороны другой радиоэлектроники. При этом появление помех не исключается в случае использования устройств с большей мощностью, чем разрешено Госкомиссией по радиочастотам.

Руководитель проектов компании «Спектрум Менеджмент» Вадим Поскакухин считает, что решить проблему может выделение дополнительных частот для беспроводных гаджетов, за счёт чего можно было бы снизить нагрузку на диапазон 2,4 ГГц. В ряде стран для новых электронных гаджетов уже выделяется новая полоса радиочастот в нижней части диапазона 6 ГГц. Эту же полосу планируется использовать для подключения очков дополненной реальности к смартфонам.

Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков отметил, что количество умных колонок, смарт-часов, беспроводных наушников и дронов в России будет расти и дальне, хотя и не так быстро, как до начала 2022 года. Из-за этого качество эфира может продолжить ухудшаться. Эксперт считает, что властям стоит задуматься о выделении дополнительных частот для таких устройств, а производителям — об использовании технологий борьбы с радиопомехами.

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Рубрики: Новости Hardware, комментарии последних событий,
Теги: беспроводные наушники, радиочастоты, wi-fi, bluetooth
беспроводные наушники, радиочастоты, wi-fi, bluetooth
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