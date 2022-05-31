Компания Intel вместе с анонсом ускорителей вычислений Rialto Bridge и раскрытием новых подробностей о Sapphire Rapids-SP HBM, также рассказала о грядущих серверных чипах Falcon Shores. Они будут сочетать процессорные и графические ядра, что крайне нетипично для серверного сегмента, где ускорители вычислений на GPU в основном выпускались отдельно от центральных процессоров.

Компания Intel некоторое время назад пришла к тому, что чипы надо делать из универсальных блоков, а не разрабатывать каждый практически с нуля. Ведь можно брать ядра CPU, GPU, ИИ-ускорители, память, интерфейсы ввода-вывода и прочие необходимые элементы, и сочетать в нужных пропорциях. Примерно с таким подходом создавались чипы Alder Lake, из-за чего их вышло много и самых разнообразных.

Для серверного сегмента Intel тоже хочет предложить свободу выбора. Конечно, вряд ли заказчики сами смогут заказывать у Intel чипы с конкретными соотношениями CPU и GPU, но компания сможет предложить очень широкий ассортимент и каждый сможет найти наилучший вариант под свои нужды. Клиенты Intel смогут выбирать, например, решения с большим числом процессорных ядер, в которых графика играет вспомогательную роль, или наоборот — много графики, мало CPU. И что немаловажно, всё это будет выполнено в одинаковых упаковках (корпусах), что упрощает строение серверов.

То, что обещает Intel, будет серьёзно отличаться от нынешнего подхода, поскольку каждый чип Falcon Shores — это ускоритель вычислений. Данные решения обещают значительный прирост производительности для суперкомпьютеров и прочих HPC-систем.

На данный момент Intel обещает, что решения Falcon Shores обеспечат более чем 5-кратный прирост производительности на ватт энергии, а также увеличение вычислительной плотности в более чем пять раз, и более чем 5-кратный прирост ёмкости и пропускной способности памяти.

Intel не уточняет, по какому техпроцессу будут выпускаться чипы, которые будут использованы в Falcon Shores, но говорит что это будут технологии уровня ангстремов (ангстрем — десятая доля нанометра). Напомним, в планах Intel через несколько лет перейти на технологию 20А — то есть около 20 ангстремов или 2 нм. Выйдут решения Falcon Shores не раньше 2024 года.