BT и Ericsson заключили соглашение о строительстве множества частных 5G-сетей в Великобритании

Телекоммуникационные гиганты BT (ранее British Telecom) и Ericsson заключили многомиллионную сделку для создания на территории Великобритании множества частных 5G-сетей для бизнесов разного профиля — это позволит последним быстро и безопасно внедрять Интернет вещей и другие технологии.

Частные 5G-сети во многом идентичны аналогичным сетям национального масштаба, но предусматривают подключение только ограниченного числа пользователей на ограниченных территориях вроде заводов, портов или кампусов — безопасность и низкое время задержки обеспечивают интерес клиентов к новым сервисам. По данным портала MarketResearch.com, частные 5G-сети с 2021 по 2028 годы будут расти в среднем на 40 % ежегодно, к концу периода соответствующий рынок вырастет до $14 млрд.

Известно, что компании уже работали вместе над несколькими крупными проектами, включая порт Белфаста в Северной Ирландии. Для этого в последнем случае была введена в эксплуатацию сеть, действующая на площади порядка 14 га. Она позволяет оптимизировать транспортировку, логистику и другие процессы.

По словам представителя BT, в отличие от публичной сети, частная 5G-сеть может быть оптимизирована под нужды конкретного бизнеса, а также в зависимости от особенностей эксплуатируемой площадки. Кроме того, клиентам открывается ряд новых возможностей — внедрение технологий Интернета вещей, систем искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальностей.

В BT подчеркнули, что сейчас компании фактически приступили ко второй фазе реализации совместных проектов, в рамках которой предусмотрена организация дистанционного управления заводским оборудованием, системами «искусственной реальности» для дистанционного обслуживания различных решений, использование беспилотников для видеонаблюдения и инспекций.

В рамках нового соглашения партнёры сконцентрируют внимание на внедрении 5G в медицине, промышленности, на транспорте, в логистике и других отраслях и объектах, от больших торговых центров до стадионов и портов.