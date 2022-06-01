Ролевой экшен по мотивам манги Made in Abyss стартует в начале сентября

Издательство Spike Chunsoft и разработчики из японской студии Chime Corporation анонсировали точную дату выхода своего трёхмерного ролевого экшена Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness.

Напомним, Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness была официально представлена в прошлом мае и до недавнего времени ожидалась к премьере на протяжении осени текущего года.

Как стало известно, Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness поступит в продажу 2 сентября для PC (Steam), PS4 и Nintendo Switch. Предзаказы пока стартовали только на розничные издания и лишь в некоторых зарубежных интернет-магазинах.

Binary Star Falling into Darkness создаётся по мотивам манги Made in Abyss. Произведение повествует об осиротевшей девочке Рико, которая вместе с роботом-гуманоидом Регом спускается в ту самую Бездну с надеждой найти там свою маму.

Проект предложит два режима: Hello Abyss позволит заново пережить сюжет аниме (все актёры из шоу вернутся к своим образам в игре), а Deep in Abyss включает оригинальную историю с безымянным пещерным разбойником в главной роли.