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Ролевой экшен по мотивам манги Made in Abyss стартует в начале сентября

Издательство Spike Chunsoft и разработчики из японской студии Chime Corporation анонсировали точную дату выхода своего трёхмерного ролевого экшена Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness.

Источник изображений: Spike Chunsoft

Источник изображений: Spike Chunsoft

Напомним, Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness была официально представлена в прошлом мае и до недавнего времени ожидалась к премьере на протяжении осени текущего года.

Как стало известно, Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness поступит в продажу 2 сентября для PC (Steam), PS4 и Nintendo Switch. Предзаказы пока стартовали только на розничные издания и лишь в некоторых зарубежных интернет-магазинах.

Коллекционное издание включает постер и записную книжку с информацией о существах из игры

Коллекционное издание включает постер и записную книжку с информацией о существах из игры

Binary Star Falling into Darkness создаётся по мотивам манги Made in Abyss. Произведение повествует об осиротевшей девочке Рико, которая вместе с роботом-гуманоидом Регом спускается в ту самую Бездну с надеждой найти там свою маму.

Проект предложит два режима: Hello Abyss позволит заново пережить сюжет аниме (все актёры из шоу вернутся к своим образам в игре), а Deep in Abyss включает оригинальную историю с безымянным пещерным разбойником в главной роли.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Анонс, PlayStation, Nintendo,
Теги: made in abyss: binary star falling into darkness, chime corporation, spike chunsoft, ролевой экшен
made in abyss: binary star falling into darkness, chime corporation, spike chunsoft, ролевой экшен
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