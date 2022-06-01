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Полноценный релиз Darkest Dungeon II отложили до 2023 года

Канадская студия Red Hook рассказала об изменениях в плане дальнейшего развития своей ролевой роглайк-стратегии Darkest Dungeon II, которая находится в раннем доступе Epic Games Store, и назвала новые сроки выхода релизной версии.

Источник изображений: Red Hook Studios

Источник изображений: Red Hook Studios

Напомним, предыдущий график включал шесть крупных патчей (первый вышел в феврале, второй в мае) и премьеру финальной сборки Darkest Dungeon II на протяжении текущего года.

Теперь же в Red Hook Studios решили сосредоточиться на более мелких и частых обновлениях. Особое внимание команда уделит системам прогресса, отношениям между героями и вождению.

Ближайшее обновление Darkest Dungeon II принесёт с собой изменения в функционировании артефактов. Следом авторы планируют усилить фракцию культистов, переработать систему прогресса и добавить третий акт.

Более отдалённые планы включают четвёртый и пятый акты, новых героев, мини-боссов (в том числе Коллекционера), пересмотр системы отношений, улучшения вождения, питомцев и многое другое.

Что касается релизной версии Darkest Dungeon II, то она теперь запланирована на февраль 2023 года для цифровых магазинов Epic Games Store и Steam. На консолях игра тоже появится, но позже.

Ранний доступ Darkest Dungeon II стартовал 26 октября 2021 года. На запуске игра привлекла более 100 тыс. пользователей, тогда как о дальнейших её успехах разработчики не распространялись.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Стратегия, Анонс, Моды, патчи, дополнения,
Теги: darkest dungeon ii, red hook studios, ролевая игра, тактика
darkest dungeon ii, red hook studios, ролевая игра, тактика
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