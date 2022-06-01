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Сервис Delivery Club прокомментировал сведения об утечке данных курьеров — инцидент произошёл 2 недели назад

Факт произошедшей утечки персональных данных курьеров популярного сервиса доставки еды Delivery Club получил официальное подтверждение — компания указала, что причиной появления данных в глобальной сети стало внешнее вмешательство в её систему.

Источник изображения: Delivery Club

Источник изображения: Delivery Club

Новости об утечках персональных данных курьеров как «Яндекс.Еды», так и Delivery Club появились вчера. Сообщалось, что в интернете выложена база с именами, фамилиями, адресами электронной почты, телефонами курьеров и прочими сведениями.

Если в «Яндексе» сообщили, что речь идёт о сведениях, появившихся в сети в результате утечки, о которой стало известно ещё 1 марта, то в Delivery Club заявили, что занимаются проверкой подлинности баз и их актуальности. Теперь, по данным «Известий», информация получила официальное подтверждение.

По данным Delivery Club, служба безопасности обнаружила утечку данных две недели назад, и опубликованная информация о курьерах — лишь часть этого инцидента. По результатам внутреннего расследования выяснилось, что причиной утечки стало «внешнее воздействие». Служба безопасности сервиса продолжает вести расследование и «реализует комплекс мер по повышению защищённости внутренних систем».

Ранее сведения об утечке появились 1 марта. Стало известно, что злоумышленники опубликовали данные клиентов «Яндекс.Еды» с телефонными номерами и информацией об их заказах. При этом утечка не коснулась платёжной информации пользователей и их идентификационных данных, включая пароли.

«Яндекс» признал факт инцидента в своём блоге, а уже 21 апреля суд оштрафовал её на 60 тыс. рублей. При этом пострадавшие клиенты уже подали коллективный иск против компании на гораздо более крупную сумму.

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Рубрики: Новости Software, вирусы, трояны, уязвимости в ПО, вопросы безопасности,
Теги: delivery club, яндекс еда, безопасность данных, безопасность, россия
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