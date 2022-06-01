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SpaceX снова не получила в намеченный срок разрешение на полёты Starship — теперь его обещают выдать до 13 июня

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в пятый раз отложило завершение экологической экспертизы программы по запуску кораблей Starship компании SpaceX с космодрома в Бока-Чика, штат Техас. Дата предоставления документа перенесена с 31 мая на 13 июня. Однако не следует ожидать, что Starship взлетит в небо вскоре после этого события.

Источник изображения: SpaceX

Источник изображения: SpaceX

«Завершение PEA [программной экологической оценки] не гарантирует, что FAA выдаст лицензию на запуск, — написали представители FAA в электронном письме, в котором сообщается о последней задержке PEA. — Заявка SpaceX также должна соответствовать требованиям FAA по безопасности, рискам и финансовой ответственности».

Черновик программной экологической оценки чиновники FAA опубликовали в сентябре прошлого года. От граждан и экологов поступили тысячи комментариев к проекту, которые необходимо было учесть и обработать, как и согласовать с другими ведомствами. Чиновники не успели этого сделать к концу 2021 года, как обещали, и затем раз в месяц переносили эти сроки. Предыдущей заявленной датой выдача экологической оценки было 31 мая. Теперь это событие перенесли ещё на две недели.

Но винить одних бюрократов FAA нельзя. Компания SpaceX также вносит правки в предоставленные ранее документы, и эти изменения также требуют времени и сил. Более того, SpaceX приняла решение заменить двигатели на ускорителе и корабле, с прежних Raptor 1 на новые Raptor 2, а с последними далеко не всё в полном порядке. Бывает, что они взрываются. Не исключено, что SpaceX вынужденно затягивает процедуру завершения экологической оценки, чтобы решить технические проблемы с новыми двигателями.

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Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: starship, spacex, полёт
starship, spacex, полёт
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