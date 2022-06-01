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Intel уже начала отбирать у AMD и NVIDIA долю рынка дискретных видеокарт

Если верить статистике Jon Peddie Research, то в первом квартале объёмы поставок графических решений всех типов для ПК по сравнению с прошлым кварталом сократились на 6,2 % до 96 млн штук, а в годовом сравнении падение составило 19 %. В сегменте дискретной графики о своих претензиях заявила компания Intel, которая пока способна претендовать не более чем на 4‒5 % рынка, но уже доставляет неудобство AMD в сегменте ноутбуков.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

Согласно отчёту Jon Peddie Research, количество отгруженных Intel в первом квартале графических решений (встроенных и дискретных) в сегменте ПК последовательно сократилось сразу на 8,7 %. В случае с AMD снижение составило 1,5 %, а вот NVIDIA смогла продемонстрировать рост на 3,2 %, хотя благодарить за это ей следует высокий спрос на свои настольные видеокарты.

В целом сегмент настольных видеокарт в первом квартале последовательно сократил объёмы реализации на 1,4 %. Рынок центральных процессоров при этом последовательно сократился на 10,8 %, а в годовом сравнении падение составило 26,2 %. Очевидно, что графический рынок падал медленнее, чем процессорный, поэтому пропорция между графическими процессорами и центральными в сегменте ПК по итогам первого квартала достигла 129 %, что на пять процентных пунктов выше результата четвёртого квартала прошлого года. Другими словами, на каждый центральный процессор приходились 1,29 графического процессора, включая встроенную графику. Попутно отмечается, что поставки планшетов в первом квартале последовательно сократились на 16,5 %.

Источник изображения: Jon Peddie Research

Источник изображения: Jon Peddie Research

На рынке графики для ПК в целом доминирующее положение Intel успешно оспаривается конкурентами. В первом квартале прошлого года компания контролировала 68 % рынка, к четвёртому доля сократилась до 62 %, а по итогам первого квартала текущего года уменьшилась до 60 %. NVIDIA, которая собственные интересы отстаивает в этом сегменте исключительно дискретными графическими решениями, за год увеличила свою долю с 15 до 21 %, прибавив пару процентных пунктов и в последовательном сравнении.

Компания AMD в первом квартале прошлого года контролировала 17 % рынка графических решений для ПК, но прибавила процентный пункт к четвёртому кварталу, как и по итогам первого квартала текущего года. Таким образом, AMD за счёт многообразия своих графических решений смогла укрепить позиции до 19 % и довольно заметно приблизиться к NVIDIA.

В дискретном сегменте, тем не менее, преимущество остаётся на стороне NVIDIA, а позиции AMD начинает теснить компания Intel. Известно, что пока Intel не поставляет дискретные графические решения в настольном сегменте, зато в мобильном она начала снабжать ими своих партнёров ещё в четвёртом квартале прошлого года. Тогда компания могла претендовать на 5 % рынка дискретной графики, но к первому кварталу доля сократилась до 4 %.

Источник изображения: Jon Peddie Research

Источник изображения: Jon Peddie Research

В первом квартале прошлого года AMD и NVIDIA делили рынок в соотношении «81 : 19» в пользу последней, но в четвёртом квартале Intel начала поставки дискретной графики для ноутбуков, отняв один процентный пункт у AMD и чуть более трёх у NVIDIA. Последняя завершила прошлый год с 78 % дискретного рынка, но по итогам первого квартала текущего года смогла удержать позиции на том же уровне, а вот AMD уступила Intel ещё один процентный пункт, откатившись до 17 %. В силу округления эти значения не всегда дают в сумме 100 %, что необходимо учитывать при анализе динамики рынка.

Специалисты Jon Peddie Research утверждают, что события этой весны окажут угнетающее влияние на спрос на графические решения, но по итогам года рынок всё равно вырастет на 2‒3 %, а в период до 2026 года среднегодовой темп роста в сложных процентах вернётся к уровню 6,3 %. К концу этого периода доля ПК с дискретной графикой на первичном рынке достигнет 46 %.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, видеокарты, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники,
Теги: amd, intel, nvidia, аналитика, jon peddie research
amd, intel, nvidia, аналитика, jon peddie research
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