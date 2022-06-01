В рамках YouTube-шоу Everyday Astronaut Илон Маск (Elon Musk), глава компании SpaceX, управляющей провайдером спутникового интернета Starlink, рассказал об аппаратах второго поколения: они станут крупнее и мощнее, а их основное предназначение — обеспечение связи в отдалённых частях планеты.

Бизнесмен рассказал, что SpaceX уже изготовила первый спутник Starlink 2.0. Аппарат нового поколения имеет 7 метров в длину и весит около 1,25 тонны — для сравнения, масса спутника первого поколения почти в пять раз меньше, около 260 кг. «Просто подумайте, сколько битов полезной информации может передать каждый спутник. В плане полезных [объёмов] данных Starlink 2.0 на порядок лучше, чем Starlink 1.0».

Существенное увеличение массы спутников превращает их в гораздо более сложный груз с торчки зрения космической логистики. Аппараты первого поколения выводятся на низкую околоземную орбиту на борту ракеты Falcon 9, а вот со Starlink 2.0 она уже не справится. «У Falcon нет необходимых возможностей для вывода Starlink 2.0 на орбиту ни по объёму, ни по массе. Поэтому, если мы даже уменьшим спутник Starlink, грузоподъёмности Falcon даже близко недостаточно для запуска Starlink 2.0», — заявил господин Маск.

Появление спутников второго поколения указывает, что SpaceX делает ставку на сверхтяжёлую ракету-носитель Starship, которая до сих пор находится на стадии разработки, а её ввод в эксплуатацию уже неоднократно переносился. Задерживается и разрешительная документация: Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) тоже не единожды переносило публикацию экологической экспертизы проекта Starship — по последним данным она будет опубликована в середине июня. Это расстраивает и Маска: «Нам нужно, чтобы Starship работал и часто летал, иначе Starlink так и застрянет на Земле».

Впрочем, работа низкоорбитального спутникового провайдера вдохновляет далеко не всех: даже некоторые сотрудники NASA в этом году направили в FAA письмо, в котором выразили обеспокоенность вероятностью столкновения спутников Starlink 2.0 с другими орбитальными аппаратами. Недавно о необходимости разработать стратегию по ликвидации спутников Starlink заявили и китайские учёные.