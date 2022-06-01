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Авторы ремейка Destroy All Humans! 2 рассекретили системные требования

Издательство THQ Nordic и студия-разработчик Black Forest Games на странице в сервисе цифровой дистрибуции Steam раскрыли системные требования предстоящего экшена Destroy All Humans! 2 — Reprobed.

Источник изображений: THQ Nordic

Источник изображений: THQ Nordic

Как стало известно, для запуска ПК-версии ремейка Destroy All Humans! 2 хватит ЦП с тактовой частотой не ниже 3,0 ГГц, 8 Гбайт оперативной памяти и видеокарты на 4 Гбайт с поддержкой DirectX 11 и Shader Model 5.1.

Системные требования Destroy All Humans! 2 — Reprobed приведены ниже.

Минимальные требования

  • ОС: Windows 10 (64 бит);
  • процессор: Intel Pentium Dual Core G3220 или AMD Kaveri A10-7850K;
  • тактовая частота процессора: не ниже 3,0 ГГц;
  • видеокарта: совместимость с DirectX 11 и Shader Model 5.1, 4 Гбайт памяти;
  • звуковая карта: совместимость с DirectX 9;
  • оперативная память: 8 Гбайт;
  • версия DirectX: 11;
  • место на накопителе: 50 Гбайт.

Рекомендуемые требования

  • ОС: Windows 10 (64 бит);
  • процессор: Intel Core i7-6700K или AMD Ryzen 5 2600;
  • тактовая частота процессора: не ниже 3,4 ГГц;
  • видеокарта: совместимость с DirectX 12 и Shader Model 6.0, 4 Гбайт памяти;
  • звуковая карта: совместимость с DirectX 9;
  • оперативная память: 16 Гбайт;
  • версия DirectX: 12;
  • место на накопителе: 50 Гбайт.

По сюжету инопланетянину Крипто-138 (клон протагониста предыдущей игры) предстоит отомстить КГБ за подрыв материнского корабля. В ремейке обещают продвинутую систему разрушения окружения и локальный кооператив.

Destroy All Humans! 2 — Reprobed выйдет 30 августа на PC (Steam, GOG, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Предзаказы стартовали на всех платформах, но в GOG и на Xbox из-за введённых ограничений россиянам недоступны.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Xbox, PlayStation,
Теги: destroy all humans! 2 — reprobed, black forest games, thq nordic, экшен
destroy all humans! 2 — reprobed, black forest games, thq nordic, экшен
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