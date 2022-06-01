Центробанк РФ намерен предоставить доступ к системе проверки данных абонентов силовикам и коллекторам

Банк России намерен расширить доступ к единой информационной системе проверки сведений об абонентах операторов связи (ЕИС ПСА). Помимо банков и платёжных систем, аналогичные возможности могут получить силовые ведомства и коллекторские агентства.

Как сообщает «Коммерсант», мобильные операторы предполагают, что подключение к системе потребует новых затрат, а перечень получаемых посредством ЕИС данных — избыточным. По данным СМИ, система предполагает использование телефонного номера в качестве полноценного идентификатора получателя финансовых услуг.

Помимо коллекторов пользователями базы станут российские силовые структуры, бюро кредитных историй, операторы связи, операторы платёжных систем и, конечно, сам Центробанк и Росфинмониторинг.

По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, граждане часто жалуются на неправомерные звонки коллекторов, разыскивающих должников, не имеющих к ним отношения. По мнению депутата, коллекторы утверждают, что подобные недоразумения прекратились бы, если бы они могли проверить данные об абоненте. Доступ к базе фактически представляет собой коммерческий сервис и должен стать платным, а операторы связи должны будут проверять достоверность и актуальность имеющихся в ней данных.

Параллельно Роскомнадзор формирует систему борьбы с «серыми» SIM-картами и телефонными мошенничествами — в соответствии с новой редакцией закона «О связи» корпоративные клиенты должны зарегистрировать всех пользователей имеющихся у них SIM-карт с помощью «Госуслуг». По данным Минцифры, чаще всего нарушения закона о борьбе с «серыми» SIM-картами встречаются в госсекторе.

В банках упоминают о необходимости дополнить базу важными сведениями, например, о фактах диалога клиента с мошенниками, незаконном подключении переадресации SMS и других событиях. Сами операторы связи критикуют проект по подключению к ЕИС ПСА, поскольку сейчас обмениваются с банками сведениями по прямым договорам, не предусматривающим передачу персональных данных, а посредник повышает риск компрометации информации об абонентах. Кроме того, операторы жалуются на грядущие большие затраты, а перечень сведений, передаваемых через ЕИС ПСА, считают необоснованно широким. Кроме того, эксперты отрасли полагают, что коллекторов и силовиков вообще стоит исключить из законопроекта, поскольку у последних уже имеются инструменты взаимодействия с операторами, а коллекторы не получали согласия клиентов на доступ к их данным.