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Imagination будет бесплатно предоставлять ряд GPU и ИИ-ускорителей начинающим компаниям

Компания Imagination запустила программу Open Access, в рамках которой будет бесплатно предоставлять некоторые фирменные разработки молодым компаниям. Компания готова бесплатно лицензировать четыре графических процессора серии PowerVR Series8XE и три ИИ-ускорителя PowerVR Series3NX. Это существенно уменьшит ценовой барьер для создания передовых решений IoT и ИИ для умного дома, умных городов, умных заводов, киосков и вывесок, здравоохранения и многого другого.

Источник изображения: Imagination

Источник изображения: Imagination

«Создание дифференцированной SoC с нуля — дорогостоящее мероприятие, требующее значительных знаний и ресурсов. Компании выбирают интегральные схемы, поскольку они снижают затраты и риски, связанные с НИОКР, позволяя им сосредоточиться на дифференциации продукта. Imagination Open Access предоставляет клиентам на ранних стадиях доступ к проверенным на кремнии интегральным схемам, снижая общий риск и обеспечивая помощь благодаря техническому опыту, лучшим в своем классе инструментам и постоянной технической поддержке», — сказано в пресс-релизе Imagination.

Источник изображения: Imagination

Что освобождается от лицензионных отчислений. Источник изображения: Imagination

Программный драйвер для свободных от лицензионных сборов продуктов поставляется компанией Imagination, как и совместимые драйверы с открытым исходным кодом, которые теперь также доступны на рынке, а это ведёт к значительному расширению возможностей платформ Imagination. Растущие компании могут брать готовые решения и создавать собственные продукты в кратчайшие сроки, снижая риски и ускоряя процесс выхода на прибыль.

Источник изображения: Imagination

Денег будет стоить только техническая поддержка и сопровождение. Источник изображения: Imagination

Следует сказать, что Imagination предоставляет клиентам не только проверенные разработки (GPU и ИИ-ускорители) и техническую поддержку проектов, но также учебные материалы, особенно ценные для организации университетских курсов. Это тем более важно, что компания также обратилась к архитектуре RISC-V с открытой процессорной схемотехникой и наборами кодов. Тем самым экосистема открытых решений Imagination потенциально охватывает весь спектр вычислительных продуктов в их завершённом виде: как процессорные, так и графические блоки.

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты, разработка и производство электроники, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: imagination technologies, разработчики, открытый код
imagination technologies, разработчики, открытый код
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