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Blue Origin отправит в космос очередную группу туристов 4 июня — на две недели позже, чем планировалось

В эти выходные компания Blue Origin намерена совершить свой пятый туристический полёт в космос. Как сообщили представители компании, миссия NS-21 стартует с космодрома на западе Техаса в грядущую субботу, 4 июня, в 16:00 МСК (9:00 EDT). Планируется прямая трансляция с места событий.

Источник изображения: Blue Origin

Источник изображения: Blue Origin

Изначально предполагалось, что старт состоится 20 мая, но компания отложила его после того, как специалисты выявили потенциальные проблемы с одной из резервных систем корабля New Shepard — какой именно, она предпочла не сообщать. NS-21 — двадцать первая миссия с участием кораблей New Shepard. Тем не менее это будет только пятнадцатый полёт с экипажем на борту.

New Shepard представляет собой комбинацию ракеты и капсулы многоразового использования, способную отправлять людей в короткие суборбитальные путешествия. В ходе каждой миссии, которые длятся примерно по 11 минут, пассажиры несколько минут пребывают в невесомости и видят Землю на фоне черноты космоса.

На борту корабля в рамках миссии NS-21 отправятся шесть астронавтов, включая научного консультанта Катю Эчазаррету (Katya Echazarreta), которая станет первой уроженкой Мексики, попавшей в космос, а также Эвана Дика (Evan Dick), который станет первым в истории членом команды, слетавшим в космос на New Shepard дважды — ранее инженер и инвестор Дик участвовал в миссии NS-19, выполненной в прошлом декабре.

Основанная мультимиллиардером Джеффом Безосом (Jeff Bezos) компания Blue Origin не разглашает стоимость билета в космос. Известно, что в компании Virgin Galactic, предлагающей схожие услуги, места в корабле VSS Unity продаются по $450 тыс. При этом последняя пока не выполняет полётов — коммерческие рейсы должны начаться в начале 2023 года.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, интересности из мира хай-тек, космос,
Теги: blue origin, new shepard, космос, virgin galactic
blue origin, new shepard, космос, virgin galactic
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