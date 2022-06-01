Онлайн-сервис для графического дизайна Canva отключил доступ российским пользователям

Онлайн-сервис для графического дизайна и создания презентаций Canva отключил доступ пользователям из России. Об этом сообщается на сайте компании, объяснившей своё решение событиями на Украине.

«Canva больше не доступна в России», — объявила компания на сайте сервиса 1 июня. Первого марта, вскоре после начала событий на Украине, Canva прекратила приём платежей из России, но сохранила доступ россиянам к своему бесплатному сервису.

«Самая успешная частная технологическая компания Австралии, разработчик программного обеспечения для графического дизайна Canva полностью уходит из России из-за давления со стороны австралийско-украинского технологического сообщества», — пишет The Sydney Morning Herald. Решение о блокировке сервиса затронет около 1,4 млн российских пользователей.

Кроссплатформенный сервис для графического дизайна Canva был создан в 2013 году. Штаб-квартира компании находится в Перте на юго-западе Австралии. Сервис работает в 190 странах мира. Число ежемесячных активных пользователей (MAU) Canva составляет более 60 млн, штат — более 2 тыс. сотрудников.