Телескоп SOFIA зафиксировал затмение двойной звезды и обмен веществом в этой паре

Группа учёных из США и ЮАР поделилась результатами наблюдений за системой двойной звезды R Водолея, расположенной на расстоянии около 720 световых лет от Земли. Им удалось зафиксировать затмение более яркой звезды в момент периастра — максимального сближения двух компаньонов — и отчётливо увидеть их обмен веществом, что было бы невозможным вне затмения.

По версии астрономов, меньшая из пары в системе R Водолея является белым карликом — тусклым остывающим остатком звезды, у которой закончилось «топливо», а вторая представляет собой пульсирующую звезду типа Миры с периодом пульсации в 387 земных дней. Наблюдение за системой через телескоп SOFIA началось в 2018 году, когда система переживала затмение (белый карлик затмевал своего компаньона) и приближалась к периастру — в этой позиции звёзды оказываются на минимальном расстоянии друг от друга.

Сочетание двух этих событий в данной системе наблюдается относительно редко — каждые 43,6 земного года. Ценность этого момента для исследователей состоит в том, что при периастре звёзды начинают обмениваться веществом, но в отсутствие затмения процесс был бы скрыт от глаз наблюдателей свечением большей звезды. Учёным известно, что при обмене веществом звёздная пыль покидает более крупную звезду и аккрецируется (поглощается) белым карликом.

Авторы исследования утверждают, что им удалось раскрыть ранее неизвестную информацию, которая касается не только пары R Водолея, но и миллионов других подобных двойных звёзд, разбросанных по нашей галактике Млечный Путь.