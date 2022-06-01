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Телескоп SOFIA зафиксировал затмение двойной звезды и обмен веществом в этой паре

Группа учёных из США и ЮАР поделилась результатами наблюдений за системой двойной звезды R Водолея, расположенной на расстоянии около 720 световых лет от Земли. Им удалось зафиксировать затмение более яркой звезды в момент периастра — максимального сближения двух компаньонов — и отчётливо увидеть их обмен веществом, что было бы невозможным вне затмения.

Источник изображения: nasa.gov

Источник изображения: nasa.gov

По версии астрономов, меньшая из пары в системе R Водолея является белым карликом — тусклым остывающим остатком звезды, у которой закончилось «топливо», а вторая представляет собой пульсирующую звезду типа Миры с периодом пульсации в 387 земных дней. Наблюдение за системой через телескоп SOFIA началось в 2018 году, когда система переживала затмение (белый карлик затмевал своего компаньона) и приближалась к периастру — в этой позиции звёзды оказываются на минимальном расстоянии друг от друга.

Сочетание двух этих событий в данной системе наблюдается относительно редко — каждые 43,6 земного года. Ценность этого момента для исследователей состоит в том, что при периастре звёзды начинают обмениваться веществом, но в отсутствие затмения процесс был бы скрыт от глаз наблюдателей свечением большей звезды. Учёным известно, что при обмене веществом звёздная пыль покидает более крупную звезду и аккрецируется (поглощается) белым карликом.

Авторы исследования утверждают, что им удалось раскрыть ранее неизвестную информацию, которая касается не только пары R Водолея, но и миллионов других подобных двойных звёзд, разбросанных по нашей галактике Млечный Путь.

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Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: sofia, затмение, звёзды
sofia, затмение, звёзды
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