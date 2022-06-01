3DNews Технологии и рынок IT. Новости мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизо... Dell в июле выпустит монитор UltraSharp ...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Dell в июле выпустит монитор UltraSharp U3223QZ со встроенной умной 4K-камерой и ценой $1600

Компания Dell сообщила, что представленный в начале этого года 32-дюймовый монитор UltraSharp U3223QZ, предназначенный для видеоконференций, поступит в продажу в июле по цене $1600. Особенностью новинки является встроенная веб-камера на базе датчика Sony Starvis с поддержкой разрешения 4K HDR. Она использует ИИ-алгоритмы, которые помогают удерживать пользователя в кадре во время видеозвонков.

Источник изображений: Dell

Источник изображений: Dell

Кратко напомним характеристики монитора. Он построен на матрице IPS с поддержкой разрешения 3840 × 2160 пикселей, имеет частоту обновления 60 Гц и отклик в 8 мс. Игровым его не назвать. Конструкция камеры позволяет её наклонять на угол до 20°, а также переключать угол обзора между значениями 65°, 78° и 90°.

Монитор поддерживает подключение через интерфейс USB Type-C, который обеспечит передачу картинки и может отдавать до 90 Вт для зарядки ноутбука. Также заявлены разъёмы HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, один LAN и пять USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с). Новинка получила два динамика мощностью по 14 Вт каждый. На корпусе монитора также есть отдельная кнопка для запуска Microsoft Teams.

Подставка у Dell UltraSharp U3223QZ эргономичная. Она позволяет настраивать угол наклона и поворота дисплея, а также его высоту. Производитель также предусмотрел возможность повесить монитор на стену при помощи крепления VESA 100 × 100 мм.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Ставка на корпоративный сектор помогла Dell получить рекордную выручку в $26 млрд
Dell выпустила монитор P3223QE формата 4К с подключением через USB Type-C
Суд арестовал счета российского филиала Dell на сумму 778 млн рублей
MSI представила 34-дюймовый монитор MAG342CQPV с разрешением UWQHD и частотой 100 Гц
Realme вскоре представит доступный телевизор Smart TV X Full HD
ASUS выпустила монитор VP229HV Eye Care с частотой обновления 75 Гц и диагональю 21,5 дюйма
Рубрики: Новости Hardware, мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизоры,
Теги: dell, монитор, ultrasharp
dell, монитор, ultrasharp
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Экономим правильно: обзор 8 самых дешевых материнских плат Intel B660 72
Обзор ноутбука ASUS VivoBook Pro 16X OLED (M7600QE): для экономных творцов 18
V Rising — из гроба в князи. Предварительный обзор 4
Vampire: The Masquerade — Swansong. Киногеничные вампиры. Рецензия 4

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Продажи GPU рухнули на 19 %, а Intel уже начала отбирать у AMD и NVIDIA долю рынка дискретных видеокарт
В Geekbench отметилась китайская видеокарта Zhaoxin Glenfly Arise 1020 — примерно в 60 раз медленнее GeForce GTX 1060
«Роскосмос» начал готовить к запуску первый модуль российской орбитальной станции
Аэротакси Lilium смогло плавно перейти от вертикального подъёма к горизонтальному полёту на крыльях
Банк России поменял отношение к криптовалюте — теперь он допускает её использование для внешней торговли
Авторы ремейка Destroy All Humans! 2 рассекретили системные требования 12 мин.
Онлайн-сервис для графического дизайна Canva отключил доступ российским пользователям 2 ч.
Центробанк РФ намерен предоставить доступ к системе проверки данных абонентов силовикам и коллекторам 2 ч.
Сервис Delivery Club прокомментировал сведения об утечке данных курьеров — инцидент произошёл 2 недели назад 3 ч.
В рамках Summer Game Fest 2022 покажут игры более 30 компаний, включая новую стратегию от выходцев из Blizzard 3 ч.
Похоже, Biomutant выйдет на PS5, Xbox Series X и S уже совсем скоро 3 ч.
Следственный комитет РФ предложил пересмотреть порядок регистрации в социальных сетях 4 ч.
Ролевой экшен по мотивам манги Made in Abyss стартует в начале сентября 4 ч.
Создатель Shenmue взялся за аркадный фэнтезийный шутер мечты для Apple Arcade 4 ч.
В июньскую подборку Xbox Live Gold попали Super Meat Boy, Aven Colony и другие игры 4 ч.
Dell в июле выпустит монитор UltraSharp U3223QZ со встроенной умной 4K-камерой и ценой $1600 17 мин.
Потери HP от ухода с российского рынка достигнут $1 млрд 21 мин.
Телескоп SOFIA зафиксировал затмение двойной звезды и обмен веществом в этой паре 52 мин.
Blue Origin отправит в космос очередную группу туристов 4 июня — на две недели позже, чем планировалось 59 мин.
Imagination будет бесплатно лицензировать некоторые GPU и ИИ-ускорители начинающим компаниям 2 ч.
ФАС и российские мобильные операторы начали принимать жалобы на спам и будут блокировать номера 2 ч.
Выпуском Apple iPad во Вьетнаме займётся китайский производитель аккумуляторов BYD 3 ч.
Илон Маск рассказал о спутниках Starlink второго поколения — они будут тяжелее и мощнее 3 ч.
SpaceX снова не получила в намеченный срок разрешение на полёты Starship — теперь его обещают выдать до 13 июня 4 ч.
BT и Ericsson заключили соглашение о строительстве множества частных 5G-сетей в Великобритании 5 ч.