Dell в июле выпустит монитор UltraSharp U3223QZ со встроенной умной 4K-камерой и ценой $1600

Компания Dell сообщила, что представленный в начале этого года 32-дюймовый монитор UltraSharp U3223QZ, предназначенный для видеоконференций, поступит в продажу в июле по цене $1600. Особенностью новинки является встроенная веб-камера на базе датчика Sony Starvis с поддержкой разрешения 4K HDR. Она использует ИИ-алгоритмы, которые помогают удерживать пользователя в кадре во время видеозвонков.

Кратко напомним характеристики монитора. Он построен на матрице IPS с поддержкой разрешения 3840 × 2160 пикселей, имеет частоту обновления 60 Гц и отклик в 8 мс. Игровым его не назвать. Конструкция камеры позволяет её наклонять на угол до 20°, а также переключать угол обзора между значениями 65°, 78° и 90°.

Монитор поддерживает подключение через интерфейс USB Type-C, который обеспечит передачу картинки и может отдавать до 90 Вт для зарядки ноутбука. Также заявлены разъёмы HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, один LAN и пять USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с). Новинка получила два динамика мощностью по 14 Вт каждый. На корпусе монитора также есть отдельная кнопка для запуска Microsoft Teams.

Подставка у Dell UltraSharp U3223QZ эргономичная. Она позволяет настраивать угол наклона и поворота дисплея, а также его высоту. Производитель также предусмотрел возможность повесить монитор на стену при помощи крепления VESA 100 × 100 мм.