Потери HP от ухода с российского рынка достигнут $1 млрд

Крупные поставщики готовых компьютеров вроде Dell и HP, как и многие другие компании, решили прекратить поставки продукции на российский рынок за последние месяцы. Оба производителя являются публичными компаниями, а потому они не постеснялись рассказать своим акционерам, что принятое решение вынудит их проститься примерно с $1 млрд в каждом случае.

Именно в такую сумму представители Dell несколько дней назад оценили потери от ухода с рынка не только России, но и Украины. Если ориентироваться на показатели выручки прошлого года, то для Dell эти потери не превысят 1 % годового объёма полученных на мировом рынке средств. Конкурирующая HP Inc. упоминала тот самый $1 млрд упущенной выручки только в привязке к российскому рынку, но прошлогодняя выручка компании не превысила $63,5 млрд, поэтому в данном случае доля российского рынка оказалась выше — около 1,6 %. Руководство компании подчеркнуло, что осуществляет поддержку украинских беженцев не только в материальной форме, но и предоставлением собственной продукции на благотворительной основе.

Одним из направлений деятельности HP Inc., который в текущем квартале заметно пострадает от локдаунов в Китае и ситуации на украинской территории, станет бизнес по поставкам расходных материалов для печатающих устройств. В минувшем квартале его выручка уже сократилась в годовом сравнении на 6 % до $3,1 млрд, и если бы не указанные выше факторы, то сокращение не превысило бы 4 %.

Напомним, что NVIDIA тоже оценила свои потери от ухода с российского рынка: в 2 % годовой выручки в целом, и в 4 % профильной выручки от реализации игровых решений. Если ориентироваться на выручку компании в прошлом фискальном году, то общие потери от ухода из России могут превысить $500 млн, что значительно выше ущерба тех же Dell или HP Inc. Только в этом квартале NVIDIA лишилась возможности исполнить контракт на поставку серверного оборудования российским клиентам на сумму около $100 млн.