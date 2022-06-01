Китай отправит новый экипаж на орбитальную станцию в это воскресенье — он завершит строительство станции

По данным китайских СМИ, новый экипаж тайконавтов отправится на строящуюся на орбите китайскую станцию в ближайшее воскресенье. Состав экипажа пока не представлен. Ожидается, что в него войдёт первая китайская женщина-тайконавт Лю Ян (Liu Yang). Смена пробудет на орбите шесть месяцев и проследит за завершением строительства станции.

Ракета «Чанчжэн-2F» для пилотируемой миссии «Шэньчжоу-14» уже установленана космодром Цзюцюань во Внутренней Монголии. Сейчас она проходит финальные проверки перед запуском. Старт ожидается в воскресенье в 10:44 утра по местному времени. Припасы для экспедиции уже доставлены на станцию транспортным кораблём «Тяньчжоу-4» в начале мая.

Новая смена тайконавтов проследит за присоединением к базовому модулю «Тяньхэ» станции «Тяньгун» двух научных модулей: «Вэньтянь» и «Мэнтянь». Вес каждого модуля составляет 20 т. Стыковка каждого из них будет осуществляться к порту по продольной оси станции (как наиболее простая для стыковки), но затем с помощью роботизированного манипулятора станции научные модули будут перемещены к портам, размещённым перпендикулярно оси и станция примет Т-образную форму.

Первый научный модуль — «Вэньтянь» — уже доставлен на космодром Вэньчан. В космос он будет отправлен в конце июля на ракете-носителе «Чанчжэн-5». Модуль «Мэнтянь» будет отправлен на орбиту в октябре.

Следующая пилотируемая миссия «Шэньчжоу-15» с новой сменой экипажа ожидается в конце текущего года. Впервые две смены встретятся в космосе на борту станции, благо два научных модуля добавят для этого достаточно жизненного пространства и мест для отдыха. Вероятно, это станет началом штатной эксплуатации национальной китайской орбитальной станции.