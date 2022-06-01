WhatsApp позволит редактировать отправленные сообщения

Часто пользователи не уделяют должного внимания содержанию текстовых сообщений, торопясь отправить их поскорее. В результате получатели могут понять отправителей неправильно или просто удивиться допущенным ошибкам. Если ранее в мессенджере WhatsApp отсутствовала функция исправления текстов после отправки, то скоро такая возможность появится.

По данным портала WABetaInfo, команда WhatsApp работает над новой функцией, позволяющей пользователям редактировать сообщения после их доставки. Отчасти это похоже на функцию, которую разрабатывают в Twitter, но интерфейс WhatsApp в этом отношении будет проще. Если в Twitter, как ожидается, появится возможность для отправителя просматривать историю исправлений и прежних версий каждого сообщения, то в принадлежащем Meta * мессенджере такой возможности не будет.

Пока неизвестно, будет ли WhatsApp уведомлять получателя о том, что отправитель отредактировал сообщение. Skype, например, позволяет исправлять тексты, информируя получателя о факте внесения изменений. Кроме того, не до конца понятно, будет ли временной лимит на внесение изменений — в том же Skype, например, редактировать текст можно в течение 60 минут после отправки. По слухам, то же будет и в Twitter.

Функцию впервые обнаружили инсайдеры в версии для Android, недоступной ещё даже бета-тестерам. По имеющимся данным, также готовятся варианты с аналогичной функциональностью для iOS и настольных компьютеров.

Не так давно компания уже представила несколько новых функций, включая возможность оставлять реакции на сообщения и создавать сообщества, включающие многочисленные родственные группы.