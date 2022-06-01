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WhatsApp позволит редактировать отправленные сообщения

Часто пользователи не уделяют должного внимания содержанию текстовых сообщений, торопясь отправить их поскорее. В результате получатели могут понять отправителей неправильно или просто удивиться допущенным ошибкам. Если ранее в мессенджере WhatsApp отсутствовала функция исправления текстов после отправки, то скоро такая возможность появится.

Источник изображения: soyvanden/pixabay.com

Источник изображения: soyvanden/pixabay.com

По данным портала WABetaInfo, команда WhatsApp работает над новой функцией, позволяющей пользователям редактировать сообщения после их доставки. Отчасти это похоже на функцию, которую разрабатывают в Twitter, но интерфейс WhatsApp в этом отношении будет проще. Если в Twitter, как ожидается, появится возможность для отправителя просматривать историю исправлений и прежних версий каждого сообщения, то в принадлежащем Meta* мессенджере такой возможности не будет.

Пока неизвестно, будет ли WhatsApp уведомлять получателя о том, что отправитель отредактировал сообщение. Skype, например, позволяет исправлять тексты, информируя получателя о факте внесения изменений. Кроме того, не до конца понятно, будет ли временной лимит на внесение изменений — в том же Skype, например, редактировать текст можно в течение 60 минут после отправки. По слухам, то же будет и в Twitter.

Источник изображения: WABetaInfo

Источник изображения: WABetaInfo

Функцию впервые обнаружили инсайдеры в версии для Android, недоступной ещё даже бета-тестерам. По имеющимся данным, также готовятся варианты с аналогичной функциональностью для iOS и настольных компьютеров.

Не так давно компания уже представила несколько новых функций, включая возможность оставлять реакции на сообщения и создавать сообщества, включающие многочисленные родственные группы.


* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

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Рубрики: Новости Software, IM-клиенты,
Теги: whatsapp, мессенджер, программное обеспечение, me
whatsapp, мессенджер, программное обеспечение, me
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