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Телескоп «Хаббл» запечатлел любопытную пару галактик

Американское агентство NASA опубликовало сделанный телескопом «Хаббл» снимок пары спиральных галактик IC 4271 или Arp 40, одна из которых, более компактная, расположенная ближе к нам и частично перекрывает более крупную. Данные галактики взаимодействуют друг с другом.

Источник изображения: nasa.gov

Источник изображения: nasa.gov

Крупная галактика классифицируется как сейфертовская — этот тип галактик назван в честь астронома Карла Сейферта (Carl K. Seyfert), который открыл их в 1943 году. Сейфертовской или активной называют галактику, в центре которой располагается сверхмассивная чёрная дыра. Она притягивает окружающие её газ и пыль, и процесс их поглощения сопровождается сильным излучением. В NASA уточнили, что более крупная из пары IC 4271 галактика относится к сейфертовским типа II — это означает, что она является очень ярким источником излучения в инфракрасном и видимом диапазонах.

Снимок был сделан при помощи расположенной на телескопе «Хаббл» камеры Wide Field Camera 3, обладающей достаточно высокими чувствительностью и разрешением, чтобы получить детализированный снимок. Полученные при наблюдении данные помогли составить карту пылевого диска меньшей галактики из пары — её построили в ультрафиолетовом, видимом и инфракрасном диапазонах.

В NASA уточнили, что объекты на данном изображении были засняты преимущественно в видимом свете, при этом фиолетовый цвет соответствует ультрафиолетовому излучению, а красный — ближней инфракрасной области спектра. Снимок IC 4271 сделан в рамках более крупного проекта — это одна из шести исследованных пар галактик, в которых одна частично перекрывает другую.

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Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: nasa, хаббл, галактика
nasa, хаббл, галактика
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