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Дефицит кадров тормозит создание в России оперативных штабов реагирования на кибератаки

В российских регионах с большим отставанием реализуется поручение правительства от 6 марта по созданию в регионах штабов для противодействия киберугрозам. Согласно данным Минцифры, на которое возложили координирование выполнения поручения в регионах, по состоянию на 20 мая уровень его выполнения составил лишь 45 %.

Источник изображения: Pixabay

Источник изображения: Pixabay

Впрочем, после прошедшего совещания вице-премьера Дмитрия Чернышенко с федеральными и региональными руководителями цифровой трансформации уровень исполнения увеличили до 85 %. В полном объёме работают 62 из 73 штабов в федеральных органах исполнительной власти, сообщили в Минцифры, добавив, что «при этом регионы исполнили поручение почти на 100 процентов».

Эксперты считают создание штабов вполне оправданным. «Штабы, которые находятся в центре определенных субъектов и работают только на них, позволяют быстрее реагировать на угрозы и минимизировать их последствия», — говорит коммерческий директор компании «Код безопасности» Федор Дбар. В свою очередь директор по развитию «Информзащиты» Иван Мелехин полагает, что основной функцией подобных центров может быть агрегация данных об актуальных угрозах, тактиках злоумышленников, а также опыта по противодействию им и ликвидации последствий на уровне региона.

Дбар отметил, что с реализацией поручения правительства могут быть задержки из-за «широкого перечня правил и критериев, по которым должны функционировать штабы». Мелехин в свою очередь сделал акцент на необходимости наличия «высококвалифицированных специалистов, соответствующей инфраструктуры, интерфейсов и протоколов обмена подобной информацией, а также большого количества центров мониторинга и поставщиков информации». Кроме того, по его мнению, для наработки опыта требуется проведение масштабных киберучений, затрагивающих несколько региональных штабов и центров мониторинга. Независимый эксперт по кибербезопасности Алексей Лукацкий считает, что у регионов нет ресурсов для выполнения всех задач, в том числе кадровых, поскольку долгое время они не направляли средства на информационную безопасность. А в штабах должны работать не только чиновники, но и специалисты, отметил он.

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Рубрики: Новости Software, вирусы, трояны, уязвимости в ПО, вопросы безопасности,
Теги: кибербезопасность, минцифры россии, информационная безопасность, государство
кибербезопасность, минцифры россии, информационная безопасность, государство
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