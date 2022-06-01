Файтинг Tekken 7 вышел на первое место по продажам в серии — более 9 млн копий

Издательство Bandai Namco Entertainment и гейм-дизайнер Кацухиро Харада (Katsuhiro Harada) поделились информацией об очередном достижении файтинга Tekken 7 на арене продаж.

Напомним, в последний раз Bandai Namco Entertainment рассказывала об успехах Tekken 7 в ноябре 2021 года — на тот момент игра успела разойтись по миру в количестве свыше 8 млн экземпляров.

Как стало известно, к настоящему времени суммарные продажи Tekken 7 по всему миру превысили 9 млн копий. Этот результат делает седьмую часть самой успешной в серии. Предыдущим рекордсменом была Tekken 3 с 8,5 млн копий.

В своём сообщении Харада также добавил, что общие продажи всех игр серии Tekken достигли 53 млн копий. В сентябре 2020 года, когда Tekken 7 взяла планку в 6 млн копий, этот показатель был на 3 млн скромнее.

Tekken 7 дебютировала в 2015 году для аркадных автоматов, а в 2017-м добралась до PC, PS4 и Xbox One. Сегодня, 1 июня, по мотивам игры для файтинга Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown вышел платный набор тематического контента.