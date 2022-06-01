Garmin анонсировала новые смарт-часы Forerunner с поддержкой GPS и солнечной батареей

Компания Garmin представила широкой публике смарт-часы Forerunner 255 и Forerunner 955, которые ориентированы на людей, регулярно занимающихся бегом. Младшая модель оценена в $350, а старшая имеет в оснащении солнечную батарею и стоит $600.

Модель Forerunner 255 представляет собой лёгкие смарт-часы для бега средней ценовой категории, основой для которых стала предыдущая модель Forerunner 245. Новинка будет доступна в двух размерах — 41 и 46 мм, вес которых — 32 и 49 г соответственно. Кроме того, пользователям будут доступны версии Forerunner 255 Music и Forerunner 255S Music, которые могут хранить до 500 музыкальных композиций в памяти, включая плейлисты Spotify, Amazon Music и Deezer. Модель Music стоит на $50 дороже.

41-миллиметровая версия Forerunner 255 оснащается 1,1-дюймовым дисплеем с разрешением 216 × 216 пикселей, тогда как в большей версии задействован 1,3-дюймовый дисплей с разрешением 260 × 260 точек. Заявлена водонепроницаемость по стандарту 5 ATM. Смарт-часы могут функционировать без подзарядки до 14 дней, а при активированном режиме GPS автономность снижается до 30 часов.

В конструкции предусмотрены датчики для измерения частоты сердечных сокращений и уровня кислорода в крови. В дополнение к набору привычных функций имеется поддержка многодиапазонного GPS, а также инструмент мониторинга вариабельности сердечного ритма во время сна. Новый виджет поможет переключаться между типами тренировок одним нажатием. Встроенный NFC-чип позволит проводить бесконтактные платежи через систему Garmin Pay.

Модель Forerunner 955 представляет собой первоклассные смарт-часы для бега. Пользователям предлагается 46-миллиметровая версия с полноценным постоянно активным сенсорным дисплеем. На корпусе размещены пять физических кнопок, которые можно использовать для взаимодействия с гаджетом. Смарт-часы поддерживают аналогичный набор функций, что и младшая модель, но предлагают большую автономность — до 15 дней и до 42 часов с активированным GPS. Кроме того, в часах реализованы дополнительные функции, дающие рекомендации во время тренировок. Купить Forerunner 955 можно за $500.

Покупатели также смогут приобрести версию Forerunner 955 Solar с поддержкой фирменной технологии Garmin Power Glass, которая позволяет использовать солнечную энергию для подзарядки. Эта модель способна функционировать автономно до 20 дней и до 49 часов с включённым GPS. Приобрести Forerunner 955 Solar можно будет за $600.

Смарт-часы Forerunner 255 доступны в чёрном, сером, розовом и синем вариантах цветового исполнения корпуса, Forerunner 955 – в чёрном и белом корпусах. Обе новинки стали доступны для покупки сразу после анонса.