Тайвань запретила поставлять в Россию и Беларусь чип с тактовой частотой выше 25 МГц

Министерство экономики Тайваня опубликовало список высокотехнологичной продукции, экспорт которой запрещён в Россию и Беларусь. Как поясняет портал DigiTimes, последняя из стран попала под санкции ради исключения сотрудничества с РФ в сфере обхода предложенных ограничений.

Поставки полупроводниковой продукции в обе страны с Тайваня запрещаются в следующих случаях:

Чипом достигается уровень быстродействия 5 гигафлопс и выше, либо арифметическое логическое устройство имеет разрядность 32 бит и выше;

тактовая частота электронного компонента превышает 25 МГц;

один или более портов или интерфейсов обеспечивает скорость передачи между компонентами свыше 2,5 Мбайт/с.

Дополнительно в Россию и Беларусь запрещается поставка микросхем, имеющих более 144 контактов. Кроме того, с Тайваня нельзя будет поставлять в указанные страны оборудование для оптической и рентгеновской литографии, которое используется для производства микросхем. Машины для прямого последовательного шагового экспонирования, сканнеры, электронно-сканирующий микроскопы для автоматической проверки микрочипов согласно шаблонам — также находятся под запретом экспорта в Россию и Беларусь.

На оборудование для производства полупроводников в 2021 году пришлось 32 % экспорта Тайваня. Основными импортёрами являются Китай, Гонконг, Сингапур и США.