На аукцион выставят редкий компьютер Apple-1 с автографом Стива Возняка на процессоре

Коллекционер Джимми Грюэл (Jimmy Grewal) выставит на аукцион полностью исправный и функционирующий компьютер Apple-1. Раритетный экземпляр, который и сам по себе для коллекционеров имеет большую ценность, дополнительно выделяет автограф Стива Возняка (Steve Wozniak) прямо на процессоре.

Почти полвека назад соучредители Apple Стив Джобс (Steve Jobs) и Стив Возняк выпустили самый первый компьютер Apple, который впоследствии обрёл известность под названием Apple-1. Всего были изготовлены 200 машин ручной сборки, 175 из которых отправились в компьютерный магазин калифорнийского города Маунтин-Вью. По некоторым оценкам, сегодня таких компьютеров осталось всего 80, и один из них будет продан с аукциона.

Уникальность данного экземпляра Apple-1 в том, что на его процессоре стоит автограф сооснователя компании Стива Возняка. Кроме того, он сохранил «почти все свои оригинальные компоненты» и остаётся полностью функциональным без необходимости что-либо восстанавливать или настраивать. Владельцем компьютера является Джимми Грюэл, заядлый коллекционер техники Apple и владелец расположенного в Дубае частного музея The AAPL Collection, где находится множество старинных устройств и аксессуаров производителя.

Автограф господина Возняка появился на Apple-1 в прошлом году, когда владельцу музея довелось встретиться с легендой — создатель компьютера был очень рад увидеть Apple-1 в таком хорошем состоянии спустя много лет. Помимо самого компьютера, победитель аукциона получит несколько аксессуаров и периферийных устройств: монитор, блоки питания, кассетный магнитофон, выпущенную в семидесятых годах клавиатуру Cherry, а также два номера журнала Interface Age от 1976 года — в обоих полностраничная реклама Apple-1, а также статьи за авторством Джобса и Возняка. Лот будет выставлен на eBay 2 июня 2022 года на 10 дней. Господин Грюэл предполагает выручить за него от $464 тыс. до $485 тыс.