Konami закроет королевскую битву Super Bomberman R Online в декабре и займётся новыми играми серии

Konami объявила о прекращении поддержки Super Bomberman R Online — новейшей части классической серии лабиринтных аркад. Условно-бесплатная королевская битва закроется в декабре, спустя всего полтора года с момента мультиплатформенного релиза.

На официальном сайте Konami сообщается, что «в силу различных обстоятельств» компания решила отключить сервисы Super Bomberman R Online 1 декабря 2022 года. С сегодняшнего дня прекращена продажа виртуальной валюты Bomber Coins и набора Premium Pack. Тех, у кого остались монеты, издатель просит потратить их до закрытия проекта. «Надеемся, вы будете получать удовольствие от игры вплоть до окончания поддержки», — говорится в объявлении.

Также Konami подтвердила, что готовит новые игры по франшизе, о которых планирует рассказать «скоро».

Super Bomberman R Online вышла 1 сентября 2020 года как эксклюзив Google Stadia. В декабре того же года создатели перевели её на условно-бесплатную схему. Несмотря на утверждение представителя Google Stadia о том, подобная игра «фундаментально невозможна» на других платформах, 27 мая 2021-го состоялся релиз на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

Super Bomberman R Online — это многопользовательская версия Super Bomberman R, выпущенной на Nintendo Switch в 2017 году, а в 2018-м появившейся на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Игра продвигалась как королевская битва: разработчики ставили акцент на режиме Battle 64, в котором могут одновременно участвовать 64 человека. Позже в экшен добавили боевые пропуски с сезонами, новыми предметами, «косметикой» и героями.

Игра получила не слишком высокие оценки прессы: рейтинг вариантов для ПК и консолей на Metacritic — 61–67/100 (версия для Google Stadia имеет средний балл 80/100). Как отмечали журналисты, разработчики удачно преподнесли классический геймплей Bomberman в формате королевской битвы, однако отвели чрезмерно важную роль микроплатежам. Кроме того, впечатления критикам сильно испортили проблемы с сетевым кодом и управлением, баги, долгие загрузки и другие технические недочёты.

Пользователи Steam оставили более 3200 отзывов, на основании которых Super Bomberman R Online имеет оценку 58 %. В негативных отзывах чаще всего жалуются на техническую составляющую, а также на необходимость купить Premium Pack за $10, чтобы открыть дополнительных персонажей и получить возможность играть с друзьями в приватном лобби.