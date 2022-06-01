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MSI представила игровой ноутбук Titan GT77 12UX — Core i9-12900HX, GeForce RTX 3080 Ti и цена от $3199

Компания MSI представила мощный игровой ноутбук Titan GT77 12UX. Новинка оснащается флагманским процессором Intel Core i9-12900HX, а также графическим ускорителем GeForce RTX 3080 Ti. Это самое мощные мобильные компоненты на данный момент. Производитель также добавил возможность выбора такого же процессора для игрового ноутбука Vector GP76 HX, который был представлен в начале этого года.

Источник изображений: MSI

Источник изображений: MSI

Обе системы имеют одну общую особенность — заявленный общий показатель TDP для процессора и графики у них составляет 250 Вт. Мощность перераспределяется между компонентами с учётом той или иной нагрузки. Процессор Core i9-12900HX (16 ядер, 24 потока, до 5,0 ГГц) может потреблять до 75 Вт, видеокарта GeForce RTX 3080 Ti — до 175 Вт с учётом технологии Dynamic Boost 2. Видеокарта в ноутбуке Vector предлагает 8 Гбайт памяти GDDR6, тогда как более мощный Titan получил видеокарту с 16 Гбайт памяти GDDR6.

MSI Titan GT77 12UX

MSI Titan GT77 12UX

Модель Titan GT77 12UX предлагает четыре слота для модулей памяти DDR5. Её общий объем может достигать 128 Гбайт. Что касается постоянной памяти, то ноутбук получил четыре слота M.2 для NVMe-накопителей, один из которых поддерживает режим PCIe 5.0, а остальные работают в режиме PCIe 4.0. В них можно установить твердотельные накопители общей ёмкостью до 8 Тбайт. Для модели Vector GP76 HX конфигурации памяти не указывается.

MSI Titan GT77 12UX

Лэптопы Vector GP76 HX и Titan GT77 12U разделяют общую концепцию дизайна, где производительность важнее портативности и веса. Размеры лэптопов компания не указывает, но сообщает, что толщина Titan GT77 12UX составляет 23 мм, а вес равен 3,1 кг. Весьма вероятно, что модель Vector GP76 HX не многим легче.

MSI Vector GP76 HX

MSI Vector GP76 HX

Оба ноутбука оснащены 17,3-дюймовыми экранами. Для модели Vector GP76 HX предлагаются два варианта дисплея: IPS-панель с разрешением UHD (3840 × 2160 пикселей), частотой обновления 120 Гц и 100-процентным охватом DCI-P3, либо IPS-панель с разрешением QHD (2560 × 1440 пикселей), частотой обновления 240 Гц и 100-процентным охватом цветового пространства DCI-P3.

Для модели Titan GT77 12UX заявляется пока только одна IPS-панель с разрешением 3840 × 2160 пикселей, частотой обновления 120 Гц и 100-процентным охватом DCI-P3. Весьма вероятно, что производитель предложит варианты с разрешением 1080p и 1440p, а также с более высокой частотой обновления.

MSI указывает, что Titan GT77 12UX оснащён механической клавиатурой с переключателями Cherry MX. Модель Vector GP76 HX получила клавиатуру SteelSeries. Модель Vector оснащена системой охлаждения, в состав которой входят два вентилятора и семь теплопроводящих трубок.

Система охлаждения MSI Vector GP76 HX

Система охлаждения MSI Vector GP76 HX

Модель Titan в свою очередь получила систему охлаждения с четырьмя вентиляторами и семью медными тепловыми трубками.

Система охлаждения MSI Titan GT77 12UX

Система охлаждения MSI Titan GT77 12UX

В оснащение Vector GP76 HX также входят три порта USB 3.2 Gen 1 Type-A, один USB 3.2 Gen 2 Type-C с функцией DisplayPort 1.4, один Thunderbolt 4.0 (USB Type-C), один LAN, один HDMI и один комбинированный 3,5-мм аудиовыход.

Модель Titan GT77 12UX в свою очередь получила два USB 3.2 Gen 1 Type-A, по одному Thunderbolt 4.0 (USB Type-C), LAN, mini-DisplayPort и HDMI. Кроме того, присутствует комбинированный 3,5-мм аудиовыход и считыватель карт памяти SD. Оба лэптопа в автономном режиме работают от батарей на 99,9 Вт·ч.

Ноутбук Titan поступит в продажу в середине июня по цене от $3199, тогда как старшая конфигурация обойдётся в $4949.

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Рубрики: Новости Hardware, ноутбуки и нетбуки,
Теги: msi, ноутбуки, alder lake
msi, ноутбуки, alder lake
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