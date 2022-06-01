3DNews Новости Software 3D-графика Volvo задействует игровой движок Epic Un...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Volvo задействует игровой движок Epic Unreal Engine для отрисовки «фотореалистичной» графики в электромобилях

Volvo станет одним из последних автобрендов, взявших на вооружение игровой движок Unreal Engine компании Epic Games. Шведский автопроизводитель намерен использовать программное решение для «фотореалистичной визуализации» объектов в компьютерных системах своих электромобилей следующего поколения.

Источник изображения: Volvo

Источник изображения: Volvo

Главной целью партнёрства станет модернизация человеко-машинного интерфейса (HMI), который помогает владельцам транспорта взаимодействовать с машинами. Как заявляют в Volvo, Epic поможет построить платформу, на которой инженеры компании смогут разработать программное обеспечение, способное улучшить HMI, сохраняя соответствие бортовых систем строгим стандартам безопасности.

По словам представителя автоконцерна, технология даст возможность создавать действительно высококачественную графику, которую можно воспроизводить с наложением дополнительной информации. Безопасность останется краеугольным камнем производства — в Volvo рассчитывают, что Unreal Engine будет помогать «отрисовывать» объекты, регистрируемые внешними сенсорами, включая камеры, радары и лидары. Дополнительно благодаря сотрудничеству с Epic будет усовершенствовано отображение служебной информации вроде данных о заряде аккумуляторов или, например, навигационной информации.

Движок Unreal Engine является главным инструментом Epic для создания реалистичной 3D-графики с 1998 года — тогда его первая версия использовалась в шутере от первого лица Unreal. С тех пор он широко применяется в самых разных жанрах игр и технологиях далеко за пределами игрового пространства — в кино и телеиндустрии.

Недавно Epic заявила, что будет сотрудничать с General Motors для создания человеко-машинного интерфейса для электрического пикапа Hummer 2022 года. Epic проявляет повышенный интерес к автоиндустрии, поскольку современные машины, во-первых, разрабатываются во многом с помощью программных инструментов, и во-вторых, оснащены дисплеями с сенсорными экранами, в том числе для работы информационно-развлекательных центров. Поэтому Unreal может найти множество сфер применения.

Источник изображения: Volvo

Источник изображения: Volvo

Пока компания не сообщала, в каких именно моделях будет использоваться новая технология, и когда именно она начнёт применяться в массовом парке Volvo. К середине текущего десятилетия Volvo рассчитывает продать 600 тыс. электромобилей, а к 2026 году построить в Европе аккумуляторный завод. Сейчас компания работает со шведской Northvolt над созданием аккумуляторов нового поколения с большей ёмкостью. Ожидается, что новые тяговые батареи будут обеспечивать запас хода более 1000 км без зарядки, причём сама зарядка будет осуществляться гораздо быстрее.

Известно, что Volvo намерена ускорить разработку ПО собственными силами — под «зонтиком» операционной системы VolvoCars.OS будут функционировать все другие внутренние программные платформы электромобилей компании, включая Android Automotive OS, Blackberry QNX, Linux и AUTOSAR. По данным компании, новая архитектура предусматривает использование двух чипсетов NVIDIA. Один будет отвечать за базовые функции, а второй — за работу полуавтономных систем и других передовых технологий. В будущем производитель планирует объединить два компьютера в одну систему. При этом рост функциональности автомобилей представляет реальную проблему — никакая 3D-анимация не должна отвлекать водителя, поэтому функции, способные снизить уровень безопасности, использовать не планируется.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
NASA будет обучать астронавтов жизни на Марсе в виртуальной реальности на движке Unreal Engine 5
Epic официально выпустила движок Unreal Engine 5
Теперь официально: Fortnite стала первой игрой на движке Unreal Engine 5
До апреля 2023 года Sony выпустит две игры-сервиса, а у PS VR2 на старте будет более 20 проектов
Илону Маску удалось привлечь $33,5 млрд для покупки Twitter без необходимости залога акций Tesla
Twitter выплатит $150 млн штрафа из-за передачи данных пользователей рекламным компаниям
Рубрики: Новости Software, Новости сети, программное обеспечение, 3D-графика, 3D-технологии,
Теги: volvo, epic games, unreal engine, электромобили, 3d-технологии
volvo, epic games, unreal engine, электромобили, 3d-технологии
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Экономим правильно: обзор 8 самых дешевых материнских плат Intel B660 74
Обзор ноутбука ASUS VivoBook Pro 16X OLED (M7600QE): для экономных творцов 18
Обзор и сравнение 7 сервисов проката электросамокатов в Москве (2022 год) 16
V Rising — из гроба в князи. Предварительный обзор 4

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Эксперимент доказал, что электрический пикап Ford F-150 Lightning при буксировке трейлера теряет половину запаса хода
«Роскосмос» начал готовить к запуску первый модуль российской орбитальной станции
Ноутбук Lenovo ThinkPad Z13 получит эксклюзивный восьмиядерный процессор AMD Ryzen PRO 7 6860Z
WhatsApp позволит редактировать отправленные сообщения
Банк России поменял отношение к криптовалюте — теперь он допускает её использование для внешней торговли
Система анализа трафика PT Network Attack Discovery дополнилась новыми средствами обнаружения атак 2 ч.
Уязвимость в MSDT позволяет осуществить удалённое выполнение кода в Windows через вредоносный офисный документ 2 ч.
Верховный суд США заблокировал техасский закон, запрещающий соцсетям банить пользователей за политические взгляды 2 ч.
Volvo задействует игровой движок Epic Unreal Engine для отрисовки «фотореалистичной» графики в электромобилях 2 ч.
Konami закроет королевскую битву Super Bomberman R Online в декабре и займётся новыми играми серии 2 ч.
Дефицит кадров тормозит создание в России оперативных штабов реагирования на кибератаки 3 ч.
Файтинг Tekken 7 вышел на первое место по продажам в серии — более 9 млн копий 3 ч.
Аудитория пользователей браузера Safari превысила миллиард 5 ч.
Авторы ремейка Destroy All Humans! 2 рассекретили системные требования 5 ч.
Онлайн-сервис для графического дизайна Canva отключил доступ российским пользователям 7 ч.
Индия расследует финансовую отчётность ZTE и Vivo в стране — Китай уже выразил недовольство 43 мин.
MSI представила игровой ноутбук Titan GT77 12UX — Core i9-12900HX, GeForce RTX 3080 Ti и цена от $3199 53 мин.
На аукцион выставят редкий компьютер Apple-1 с автографом Стива Возняка на процессоре 3 ч.
Планетологи выяснили, почему Уран выглядит светлее Нептуна 3 ч.
Garmin анонсировала новые смарт-часы Forerunner с поддержкой GPS и солнечной батареей 3 ч.
Выпускать чипы Tensor нового поколения для Google Pixel 7 будет Samsung по 4-нм техпроцессу 3 ч.
Телескоп «Хаббл» запечатлел пару взаимодействующих галактик 3 ч.
Представлен смартфон Murena One на Android без сервисов и приложений Google за $369 5 ч.
Китай отправит новый экипаж на орбитальную станцию в это воскресенье — он завершит строительство станции 5 ч.
Dell в июле выпустит монитор UltraSharp U3223QZ со встроенной умной 4K-камерой и ценой $1600 6 ч.