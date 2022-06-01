Volvo задействует игровой движок Epic Unreal Engine для отрисовки «фотореалистичной» графики в электромобилях

Volvo станет одним из последних автобрендов, взявших на вооружение игровой движок Unreal Engine компании Epic Games. Шведский автопроизводитель намерен использовать программное решение для «фотореалистичной визуализации» объектов в компьютерных системах своих электромобилей следующего поколения.

Главной целью партнёрства станет модернизация человеко-машинного интерфейса (HMI), который помогает владельцам транспорта взаимодействовать с машинами. Как заявляют в Volvo, Epic поможет построить платформу, на которой инженеры компании смогут разработать программное обеспечение, способное улучшить HMI, сохраняя соответствие бортовых систем строгим стандартам безопасности.

По словам представителя автоконцерна, технология даст возможность создавать действительно высококачественную графику, которую можно воспроизводить с наложением дополнительной информации. Безопасность останется краеугольным камнем производства — в Volvo рассчитывают, что Unreal Engine будет помогать «отрисовывать» объекты, регистрируемые внешними сенсорами, включая камеры, радары и лидары. Дополнительно благодаря сотрудничеству с Epic будет усовершенствовано отображение служебной информации вроде данных о заряде аккумуляторов или, например, навигационной информации.

Движок Unreal Engine является главным инструментом Epic для создания реалистичной 3D-графики с 1998 года — тогда его первая версия использовалась в шутере от первого лица Unreal. С тех пор он широко применяется в самых разных жанрах игр и технологиях далеко за пределами игрового пространства — в кино и телеиндустрии.

Недавно Epic заявила, что будет сотрудничать с General Motors для создания человеко-машинного интерфейса для электрического пикапа Hummer 2022 года. Epic проявляет повышенный интерес к автоиндустрии, поскольку современные машины, во-первых, разрабатываются во многом с помощью программных инструментов, и во-вторых, оснащены дисплеями с сенсорными экранами, в том числе для работы информационно-развлекательных центров. Поэтому Unreal может найти множество сфер применения.

Пока компания не сообщала, в каких именно моделях будет использоваться новая технология, и когда именно она начнёт применяться в массовом парке Volvo. К середине текущего десятилетия Volvo рассчитывает продать 600 тыс. электромобилей, а к 2026 году построить в Европе аккумуляторный завод. Сейчас компания работает со шведской Northvolt над созданием аккумуляторов нового поколения с большей ёмкостью. Ожидается, что новые тяговые батареи будут обеспечивать запас хода более 1000 км без зарядки, причём сама зарядка будет осуществляться гораздо быстрее.

Известно, что Volvo намерена ускорить разработку ПО собственными силами — под «зонтиком» операционной системы VolvoCars.OS будут функционировать все другие внутренние программные платформы электромобилей компании, включая Android Automotive OS, Blackberry QNX, Linux и AUTOSAR. По данным компании, новая архитектура предусматривает использование двух чипсетов NVIDIA. Один будет отвечать за базовые функции, а второй — за работу полуавтономных систем и других передовых технологий. В будущем производитель планирует объединить два компьютера в одну систему. При этом рост функциональности автомобилей представляет реальную проблему — никакая 3D-анимация не должна отвлекать водителя, поэтому функции, способные снизить уровень безопасности, использовать не планируется.