Верховный суд США заблокировал техасский закон, запрещающий соцсетям банить пользователей за политические взгляды

Верховный суд США накануне заблокировал принятый в штате Техас закон, который запрещает администрациям крупных социальных сетей банить или подвергать цензуре пользователей на основе их точки зрения или политических взглядов. Судьи встали на сторону двух отраслевых организаций, которые опасались, что в результате соцсети могут стать вместилищем «самых мерзких высказываний, которые только можно вообразить».

Ходатайство, поданное организацией NetChoice и Ассоциацией компьютерной и коммуникационной индустрии (в неё входят Facebook * , Twitter и YouTube), было поддержано пятью из девяти судей Верховного суда США. Представляющие интересы соцсетей организации потребовали заблокировать действие закона, представив его как покушение на свободу слова, которую гарантирует администрациям платформ Первая поправка к конституции США.

Трое из четырёх проголосовавших за сохранение действия закона судей-консерваторов составили особое мнение и заявили, что «совсем не очевидно, как существующие прецеденты, созданные ещё до эпохи интернета, могут применяться к крупным компаниям соцсетей». Закон, известный как HB20, запрещает платформам с 50 млн и более пользователей подвергать пользователей цензуре на основании их точки зрения и позволяет самим пользователям либо генпрокурору Техаса подавать в суд, чтобы обеспечить его соблюдение.

Закон был подписан губернатором Техаса Грегом Эбботтом (Greg Abbott) в сентябре прошлого года. В декабре он был заблокирован в суде техасской столицы Остина, однако 11 мая данное решение было отменено Пятым окружным апелляционным судом США в Новом Орлеане. Теперь решение апелляционной инстанции отменил Верховный суд страны.