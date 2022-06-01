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Индия расследует финансовую отчётность ZTE и Vivo в стране — Китай уже выразил недовольство

Власти Индии инициировали расследование деятельности китайских технологических компаний Vivo и ZTE в стране, чем вызвали недовольство со стороны Китая. Уполномоченных лиц в Дели смутила финансовая отчётность китайских компаний — некоторые аспекты их деятельности могут быть приравнены к мошенническим.

Источник изображения: Shivam Kumar / pixabay.com

Источник изображения: Shivam Kumar / pixabay.com

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь (Zhao Lijian) заявил, что Пекин «внимательно следит за ситуацией» и добавил: «Правительство Китая всегда просит китайские компании соблюдать законы и нормы при ведении бизнеса за рубежом. Индийской стороне следует действовать в соответствии с законом и обеспечивать честную, справедливую и недискриминационную среду для ведения бизнеса китайскими компаниями, которые инвестируют и работают в Индии».

При этом, как отметило британское издание The Register, сам Китай предъявляет зарубежным компаниям, желающим вести бизнес в стране, крайне жёсткие требования — иногда дело доходит до требования предъявлять исходный код коммерческого ПО.

Рядовые же индийские потребители воспринимают китайскую продукцию позитивно: Xiaomi и Vivo занимают соответственно первое и четвёртое места по доле рынка смартфонов в стране. Обе китайские компании уже рассматривают возможность запустить производство в Индии — данный вариант не исключает и китайская Oppo.

Напомним, месяц назад у индийского представительства Xiaomi местные власти изъяли около $725 млн, обвинив компанию в недобросовестном ведении бизнеса — китайский производитель предположительно осуществлял незаконные трансграничные переводы под видом выплаты роялти.

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Рубрики: Новости Hardware, финансовые новости и аналитика,
Теги: индия, zte, vivo
индия, zte, vivo
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