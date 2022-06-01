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Российских чиновников переведут на отечественный мессенджер — Минцифры против Telegram и WhatsApp

Как сообщает «Коммерсант», Минцифры собирается запретить российским чиновникам пользоваться иностранными программными средствами коммуникаций: мессенджерами Telegram и WhatsApp, платформами видеосвязи и электронной почты. Ведомству придётся приложить некоторые усилия, чтобы изменить привычки госслужащих, которые активно продвигают свои каналы в Telegram.

Источник изображения: Niek Verlaan / pixabay.com

Источник изображения: Niek Verlaan / pixabay.com

В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко подтвердили, что высшим должностным лицам российских регионов будут направлены рекомендации по установке отечественного мессенджера — главе Минцифры Максуту Шадаеву поручено разослать их к 3 июня.

Ещё в марте 2020 года, когда актуальным был вопрос удалённой работы, в правительстве было решено создать единую рабочую платформу для чиновников. В октябре прошлого года компания VK (на тот момент структура носила название ООО «Мэйл.ру цифровые технологии») выиграла соответствующий тендер на создание автоматизированного рабочего места госслужащего (АРМ ГС) и заключила контракт стоимостью 450,5 млн руб. Мессенджер, основанный на корпоративном VK Teams, является частью этого проекта.

А до конца 2023 года в правительстве решили создать единую федеральную систему и подключить к ней всех госслужащих. Причём речь идёт не только об обмене мгновенными сообщениями, но и о других средствах связи: сервис видеоконференций на замену Zoom и Skype, почта на замену Microsoft Exchange и облачная работа с документами вместо Google Docs. Отличие корпоративных сервисов VK от платформы для госслужащих состоит в том, что второй чиновники будут пользоваться бесплатно.

Первые попытки обеспечить импортозамещение на рынке мессенджеров власти начали предпринимать ещё в 2018 году, когда вступила в силу блокировка Telegram — пресс-служба президента начала уведомлять СМИ через ICQ, принадлежащий VK (тогда Mail.ru). Telegram был официально разблокирован в России в 2020 году, и с тех пор его популярность стала расти. Особенно востребованным мессенджер стал после недавних событий, когда Instagram* ужесточил политику в отношении российских властей, а потом был заблокирован. Сегодня многие чиновники, включая губернаторов, активно пользуются приложением, хотя, предполагают эксперты, госслужащих он привлекает как социальная сеть, а не средство для личной и рабочей переписки.


* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

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Рубрики: Новости Software, IM-клиенты,
Теги: мессенджер, россия, импортозамещение
мессенджер, россия, импортозамещение
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