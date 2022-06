В июне подписчикам PlayStation Plus действительно раздадут God of War

Издательство Sony Interactive Entertainment на сайте официального блога PlayStation представило июньскую подборку бесплатных игр для подписчиков своего сервиса PlayStation Plus.

Как и предполагалось, хедлайнером линейки стал приключенческий экшен God of War (2018) от Santa Monica Studio. Вместе с ним на PS4 будут раздавать аниме-боевик Naruto to Boruto: Shinobi Striker.

Что касается подписчиков PlayStation Plus на новейшей консоли Sony, то их в июньской подборке ждёт платформенный файтинг Nickelodeon All-Star Brawl. Он будет доступен и на PlayStation 4, и на PlayStation 5.

Раздача начнётся 7 июня. До этого дня добавить в свою библиотеку можно майские игры: футбольный симулятор FIFA 22 (PS4 и PS5), кооперативное выживание Tribes of Midgard (PS4 и PS5) и фэнтезийный роглайк Curse of the Dead Gods (PS4).

Напомним, 22 июня в Европе стартует обновлённая подписка PlayStation Plus (уже запустилась в Азии), которая вместо одного тарифа будет включать целых три. Ежемесячные подборки входят в самый базовый план.