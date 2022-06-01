«Похоже на технодемо»: семь минут геймплея Sonic Frontiers не впечатлили игроков

Как и было обещано, 1 июня портал IGN в рамках своей постоянной рубрики IGN First представил первый материал из серии эксклюзивных премьер по платформеру с открытым миром Sonic Frontiers от Sega.

Журналисты опубликовали семиминутный геймплейный ролик Sonic Frontiers, в котором Соник носится по открытому пространству, собирает кольца, отталкивается от трамплинов, катается по рельсам и разгадывает головоломки.

Судя по видео, решать простенькие задачки, разбросанные по карте Sonic Frontiers, необходимо для разблокировки новых элементов платформинга и предметов для сбора в конкретной области.

Пользователи сетуют на пустоту открытого мира, отсутствие врагов, несовершенство анимации и регулярные подгрузки текстур и объектов вдалеке. «Похоже на технодемо», — гласит самый популярный комментарий под роликом на YouTube.

Релиз Sonic Frontiers ожидается к концу года для PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. На протяжении июня IGN будет делиться геймплеем Sonic Frontiers, впечатлениями от игры, интервью с разработчиками и так далее.