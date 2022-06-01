Panasonic и Leica будут совместно разрабатывать камеры, объективы и технологии обработки изображений

Компании Panasonic и Leica объявили о новом сотрудничестве в рамках проекта L², предполагающего совместную разработку камер, объективов и технологий обработки изображений. Бренд L² будет использоваться в будущих маркетинговых мероприятиях компаний.

Panasonic и Leica входят в альянс беззеркальных камер L-Mount (вместе с Sigma и Leitz), и Panasonic уже делилась имеющимися в распоряжении технологиями для камер Leica. Новое партнёрство компаний будет более глубоким и предусматривающим использование «совместно разработанных технологий» в своих камерах и объективах.

«В рамках этого сотрудничества обе компании будут инвестировать в новые технологии, которые могут быть интегрированы в камеры и объективы, а также будут внедрять совместно разработанные технологии в продукцию Leica и Lumix для расширения возможностей своих устройств. В дальнейшем Leica и Lumix будут использовать проект L², который откроет новые возможности для владельцев фотокамер, в своей маркетинговой деятельности с целью развития совместной системы в долгосрочной перспективе», — говорится в пресс-релизе компаний.

Согласно имеющимся данным, новое партнёрство распространится не только на полнокадровые камеры L-Mount, но и на модели Micro Four Thirds. Когда первые плоды сотрудничества Panasonic и Leica будут представлены широкой публике, пока неизвестно.