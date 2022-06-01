Журналисты предрекают Atomic Heart перенос на 2023 год, но разработчики называют это «вбросом»

Польский портал XGP.pl со ссылкой на близкий к московской студии Mundfish источник сообщил о возможном переносе постапокалиптического боевика Atomic Heart на более поздний срок. Разработчики уже прокомментировали эти утверждения.

Напомним, релиз Atomic Heart официально заявлен на период с сентября по декабрь текущего года, однако, по данным XGP.pl, может быть отложен на первый квартал 2023 года в связи с возникшими сложностями в разработке.

Из-за текущей геополитической ситуации Mundfish якобы пришлось прервать производство Atomic Heart более чем на месяц (процесс уже возобновился), а также перенести свою штаб-квартиру из Москвы в другое место.

По словам источника, в Mundfish всё ещё надеются выпустить Atomic Heart в срок, однако такой исход маловероятен. Кроме того, в студии якобы царит не лучшая атмосфера в связи с наложенными на Россию санкциями, мешающими «жить и работать».

Что касается ответа со стороны разработчиков, то Mundfish в Telegram-канале Atomic Heart назвала публикацию XGP.pl «вбросом», однако конкретно возможный перенос игры не прокомментировала.

«Там новость проскочила про Польшу. Наш официальный ответ — это вброс. Разработка не останавливалась. Никаких комментариев польскому изданию мы не давали, офисов в Польше у Мундфиш — нет», — заявили в Mundfish.

Atomic Heart создаётся для PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Игрокам в роли майора П-3 предстоит устранить последствия масштабной аварии и предотвратить утечку секретной информации, которая угрожает всему миру.