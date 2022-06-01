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Поставки смартфонов с гибкими экранами взлетели на 571 % — лидером остаётся Samsung

На рынке складывающихся смартфонов наблюдается значительный рост поставок третий квартал подряд, говорится в свежем отчёте Display Supply Chain Consultants (DSCC). Первый квартал 2022 года не побил рекорд последней четверти минувшего года, но поставки достигли 2,22 млн смартфонов, что на 571 % больше, чем было в первом квартале 2021-го.

Источник изображения: GSMArena

Источник изображения: GSMArena

Список лидеров по поставкам гибких смартфонов не изменился. Доминирующее положение занимает компания Samsung. На одну лишь раскладушку Galaxy Z Flip3 в первом квартале текущего года пришёлся 51 % ото всех поставок таких устройств на рынок. Вторым по популярности складным смартфоном стала «книжка» Galaxy Z Fold3. При этом Samsung зарабатывает на продажах складных смартфонов больше остальных — 74 % дохода достаётся именно ей.

Объёмы поставок в выражении количества. Источник: DSCC

Объёмы поставок в выражении количества. Источник: DSCC

Доля складных смартфонов компании Huawei на рынке тоже растёт. За первые три месяца текущего года она составила порядка 20 %. При этом основная масса поставок пришлась на раскладушку Huawei P50 Pocket.

Распределение объёмов рынка по брендам. Источник: DSCC

Распределение объёмов рынка по брендам. Источник: DSCC

В отчёте DSCC говорится, что Samsung возлагает большие надежды на модели Galaxy Z Flip4 и Galaxy Z Fold4, которые должны быть представлены в этом году. Аналитики считают, что устройства будут доступнее предшественников. Например, тот же Galaxy Z Fold3 на старте предлагался за $1800.

Объёмы поставок гибких экранов, производства складных смартфонов и их поставок по годам. Источник: DSCC

Объёмы поставок гибких экранов, производства складных смартфонов и их поставок по годам. Источник: DSCC

Что касается рынка складывающихся смартфонов в целом, то аналитики ожидают, что объём подобных устройств в этом году удвоится и поставки составят 16 млн единиц. Так как подобные смартфоны сами по себе стоят недёшево и производятся в относительно в небольших объёмах, то они не пострадали от нехватки компонентов, с которыми столкнулись традиционные аппараты.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: складные смартфоны, samsung, huawei
складные смартфоны, samsung, huawei
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