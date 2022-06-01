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Защищённый смартфон Samsung Galaxy Xcover6 Pro получит съёмную батарею

Пару месяцев назад известный инсайдер опубликовал рендеры нового смартфона повышенной прочности серии Galaxy Xcover, который готовит к выпуску компания Samsung. Как выяснилось недавно, на рынок устройство поступит под названием Galaxy Xcover6 Pro. Инсайдеры поделились новыми рендерами смартфона, а также более подробно рассказали о его характеристиках.

Источник изображений: @Giznext / @OnLeaks

Источник изображений: @Giznext / @OnLeaks

В целом дизайн аппарата не изменился с момента последней публикации его изображений. Однако некоторые детали всё же бросаются в глаза. Например, вокруг оптики основного блока камер появилась красная окантовка. Такую же получили боковые кнопки устройства. А задняя крышка аппарата приобрела более рельефную текстуру.

В предыдущей утечке сообщалось, что смартфон получит процессор Snapdragon 778G и 6 Гбайт оперативной памяти. Согласно свежим данным, объём постоянной памяти аппарата составит 128 Гбайт. Размер экрана Galaxy Xcover6 Pro составляет 6,56 дюйма. Он поддерживает разрешение 1080 × 2408 пикселей и работает со стандартной частотой обновления 60 Гц.

Основной сенсор главного блока камер имеет разрешение 50 Мп. Компанию ему составит датчик на 8 или 12 Мп датчик с ультраширокоугольным объективом. На фронтальной стороне аппарата находится вырез под 13 мегапиксельную камеру.

Питается устройство от батареи на 4050 мА·ч. Она будет съёмной. Размеры аппарата составляют 169 × 80 × 10 мм. Вес устройства равен 235 граммам. Смартфон получит стандартное 3,5-мм гнездо для наушников. Новинка облачена в защищённый корпус, сертифицированный согласно стандартам IP68 и MIL-STD810H.

Информации о том, когда Samsung собирается представить аппарат Galaxy Xcover6 Pro, пока нет.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: samsung, samsung galaxy, смартфон, защищённый
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