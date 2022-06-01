Fujifilm представила мощную беззеркалку X-H2S — очень быстрый сенсор, мощный процессор и богатые видеовозможности

Компания Fujifilm представила новую продвинутую беззеркальную камеру — X-H2S, которая на данный момент является преемником модели X-H1 из 2018 года. Новинка получила скоростной сенсор, новый процессор обработки изображения и ряд других улучшений, что делает её мощным инструментом для профессиональной фото и видеосъёмки.

Камера Fujifilm X-H2S обладает 26,16-Мп датчиком изображения X-Trans CMOS 5 HS формата APS-C. Он имеет многослойное исполнение, что позволяет снимать с более высокой скоростью — поддерживается серийная съёмка на скорости до 40 фото в секунду с электронным затвором (буфер рассчитан на 184 JPEG или 175 RAW). С механическим затвором этот показатель снижается до 15 кадров/с. В обоих случаях поддерживается непрерывная автофокусировка.

Другим ключевым компонентом X-H2S является новейший процессор X Processor 5, который стал заметно быстрее предшественника. Он отвечает за работу автофокуса, в том числе за ИИ-распознавание различных объектов: людей, животных, птиц, самолётов, поездов, автомобилей и мотоциклов. Также имеется субпроцессор, выделенный для работы с 5-осевой системой стабилизации изображения — по словам Fujifilm, она обеспечивает до 7 ступеней стабилизации.

Камера имеет широкие возможности для видеосъёмки. Fujifilm X-H2S поддерживает запись видео 4K UHD с захватом изображения со всей площади сенсора с частотой до 60 FPS. Также поддерживается запись видео 6.2K с частотой 30 FPS, 4K UHD с частотой до 120 FPS с области сенсора (кроп-фактор 1.29) и 1080p с частотой до 240 FPS.

Fujifilm X-H2S также стала первой камерой в серии с поддержкой ProRes, а именно ProRes422, ProResHQ, ProResLT и ProResProxy. Также поддерживаются форматы H.264 и H.265. Камера поддерживает и стандарт F-Log2, который обеспечивает 14 ступеней динамического диапазона.

Добавим, что камера способна непрерывно записывать 4K при 60 кадрах/с на протяжении 4 часов при температуре окружающей среды 25 °C, или в течение 20 минут при температуре воздуха в 40 °C. Fujifilm также предложит для новинки систему охлаждения за $199, которая позволит в последнем случае увеличить время непрерывной съёмки до 50 минут.

Новинка получила полностью поворотный 3-дюймовый сенсорный ЖК-дисплей с разрешением 1,62 млн точек, а также 0,5-дюймовый OLED-видоискатель с частотой 120 Гц и разрешением 5,76 млн точек. Имеется также поддержка карт памяти CFexpress и SD UHS-II, порт USB 3.1 Gen 2 (10 Гбит/с) с возможностью фиксации кабеля, два 3,5-мм разъёма для микрофона и наушников. Корпус имеет защиту от влаги.

Камера Fujifilm X-H2S появится в продаже уже 7 июля по цене $2499 за одну лишь «тушку» (без оптики). Заметим, что осенью Fujifilm также выпустит модель X-H2, которая получит 40-Мп сенсор.