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Ростех захотел включить в план cоздания отечественного 5G-оборудования базовые станции 4G

Стало известно, что в марте этого года «Ростех» направил в Минцифры новую версию «дорожной карты» развития отечественного телекоммуникационного оборудования. В соответствии с ней госкорпорация планирует большую часть средств, которые государство пообещало выделить на развитие 5G-технологий, направить на разработку и производство отечественного оборудования 4G. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственные осведомлённые источники.

Источник изображения: Pixabay

Источник изображения: Pixabay

Разработкой базовых станций в России занимается предприятие «Спектр», входящее в состав «Ростеха». Согласно имеющимся данным, именно в «Спектре» были разработаны поправки, которые предлагается внести в «дорожную карту» развития отечественного телеком-оборудования. Отмечается, что после ухода с российского рынка зарубежных производителей встал вопрос обеспечения операторов связи оборудованием для сетей LTE. По данным источника, в нынешнем виде «дорожная карта» не предусматривает развитие LTE-решений.

«При этом операторы связи говорят о том, что реальный рыночный спрос на базовые станции 5G гораздо меньше, чем на LTE», — сообщил источник. Если же разработка оборудования будет вестись за счёт операторов, то это вызовет подорожание услуг связи, поэтому развитие LTE-решений нужно профинансировать на государственном уровне.

«Дорожная карта» развития 5G-сетей в стране, которую разрабатывал «Ростех», была утверждена правительством в ноябре 2020 года. В соответствии с ней предусмотрено выделение 208,15 млрд рублей, включая 28,8 млрд рублей из бюджета. Предполагается, что остальные средства будут привлечены совместными усилиями «Ростеха» и «Ростелекома». В Минцифры отметили, что представленный «Ростехом» обновлённый проект «дорожной карты» не изменяет своих целей.

При этом «Ростех» планирует самостоятельно инвестировать в исследования и разработку базовых станций 5G до 4,4 млрд рублей, а их производство может начаться в 2024 году. По данным источника, речь идёт об оборудовании на базе открытого интерфейса OpenRAN. Благодаря этому можно будет задействовать совместимые компоненты и технологии зарубежных компаний, которые покинули российский рынок

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Рубрики: Новости Hardware, сети и коммуникации,
Теги: 5g, 4g, связь, телекоммуникации
5g, 4g, связь, телекоммуникации
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