VK купил долю в платформе подготовки к сдаче ЕГЭ «Умскул» за почти 1 млрд рублей

VK раскрыл подробности касательно приобретения доли в образовательной онлайн-платформе «Умскул», которая предоставляет возможность дистанционной подготовки к сдаче ЕГЭ и ОГЭ. На приобретение доли в 25 % холдинг потратил 950 млн рублей, а общая оценка компании составила 3,8 млрд рублей.

Платформа «Умскул» специализируется на подготовке школьников к единому государственному экзамену и основному государственному экзамену. Для этого на площадке размещены необходимые курсы для всех экзаменационных программ. Данные сервиса «Контур.фокус» указывают на то, что ООО «Умскул» было зарегистрировано в 2018 году в Казани. На тот момент 55 % компании принадлежало генеральному директору Дмитрию Данилову, доля в 30 % — Артуру Шарафиеву, а ещё 15 % — Михаилу Солдатову. Выручка «Умскул» за 2021 год составила 941 млн рублей, а чистая прибыль — 345 млн рублей.

Отмечается, что последние годы VK (ранее Mail.ru Group) увеличила объём инвестиций в направление онлайн-образования, скупая перспективные проекты в этой сфере. В рамках этой деятельности в 2021 году VK приобрела долю в 25 % в платформе «Учи.ру» за 4,13 млрд рублей. Сервис специализируется на предоставлении школьникам возможности по изучению предметов в интерактивной форме.

До этого в 2019 году холдинг инвестировал в платформу Skillbox. В конце года VK купил 50 % в Skillbox за 1,6 млрд рублей, за счёт чего его доля выросла до 60,3 %. В конце 2020 года доля холдинга выросла до 70,7 %. Сервис Skillbox позиционирует себя как онлайн-университет «востребованных профессий», предоставляющий прикладные курсы и образовательные программы с прохождением стажировок и последующим трудоустройством «в крупных компаниях страны».