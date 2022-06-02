Некоторые принтеры Canon Pixma стали уходить в циклическую перезагрузку

Последние дни пользователи некоторых моделей принтеров Canon Pixma сталкиваются со сбоями в работе печатных устройств. Принтеры либо вообще не включаются, либо циклично перезагружаются. На довольно массовый характер проблемы указывают сообщения пользователей на форуме Reddit и сайте техподдержки Canon. Проблема затрагивает несколько моделей, включая MX490, MX492, MB2010 и MG7520.

Некоторые пользователи считают, что проблема вызвана недавним обновлением программного обеспечения, хотя официально Canon пока не подтвердила эту информацию. «В настоящее время мы изучаем проблему и надеемся вскоре решить её, поскольку удовлетворение потребностей клиентов является нашим главным приоритетом», — прокомментировала данный вопрос Кристин Седлачек (Christine Sedlacek), директор по корпоративным коммуникациям Canon.

Судя по комментариям пользователей, на данный момент решить упомянутую проблему можно, отключив принтер от интернета. После этого устройство перестаёт непрерывно перезагружаться и с ним можно взаимодействовать через интерфейс USB. Один из пользователей на форуме поддержки сообщил, что решить проблему помогло изменение сетевых настроек принтера. Он вручную указал IP-адрес, шлюз, DNS-сервер и другие параметры, после чего принтер смог работать при подключении к интернету. Однако нет никаких подтверждений того, что этот способ является действенным во всех случаях.

Очевидно, что для большинства пользователей вариант с ручной настройкой принтера может оказаться не самым удобным. Тем не менее, официального патча для исправления бага Canon ещё не выпустила, поэтому трудно сказать, как долго проблема с работой принтеров Pixma будет оставаться актуальной.